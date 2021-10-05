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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
9
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:58

Re: Райффайзен Банк

  Arbitr написав:Була пропозиція в додатку,

Як можна співпрацювати з банком, чий власник платить податки, які потім йдуть на вбивства українців. Чи "свая рубаха бліжє к тєлу"? Або ви не українці, або продаєтеся за сєрєбряніки рашистські. Стидоба фінансова, а не клієнти. Хай це зацінять загиблі під уламками житлових будівель від ракет, куплених (вироблених) за податки групи Райф. Ганьба райфівцям і їх клієнтам. :( :mrgreen:
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 00:00

  Amethyst написав:
  emeta написав:Валя даёт кредитки только с оф.трудоустройством?
Проверяют или на слово верят?

Она даёт кредитки своим зарплатникам )
Ну или ВИПам, но ооочень туго


Непонятно зачем они сами в приложухе предлагают, а потом отказывают (
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 06:01

  emeta написав:
  Amethyst написав:
  emeta написав:Валя даёт кредитки только с оф.трудоустройством?
Проверяют или на слово верят?

Она даёт кредитки своим зарплатникам )
Ну или ВИПам, но ооочень туго


Непонятно зачем они сами в приложухе предлагают, а потом отказывают (

Яку суму просили при відкритті картки? Дуже не великі ліміти дають, якщо не зп в банку.
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:45

Re: Райффайзен Банк

  tarasum написав:Дуже не великі ліміти дають, якщо не зп в банку.

Перший раз - менеджер: пропоную відкрити карту з КЛ 100к, я та ні, давайте, хоча 50к - відмова.
Другий раз - я відразу: Кл - 5к, мінімальний. - відмова.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:55

Re: Райффайзен Банк

  edgar_po написав:Як можна співпрацювати з банком, чий власник платить податк
Наша влада навіть не включила його в список спонсорів тероризму, тоді чого вимагати від простих громадян. Зовсім інша справа, якщо б на кожній рекламі, як на пачках цигарок, писало попередження "Небезпечно для життя. Прибуток на Ваших операціях буде використано для оплати вбивства українців"
Дюрі-бачі
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