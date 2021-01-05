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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 259260261262

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
8
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
11
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 00:20

RaifHelp Ваші актуальні пропозиції нічого не означають по факту
talja
 
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 10:22

Курсопад був у липні ?
motilek
 
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 14:30

Re: Райффайзен Банк

motilek написав:Курсопад був у липні ?
Ще ні
lamal
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Повідомлень: 584
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 16:04

Re: Райффайзен Банк

  talja написав:В мене в додатку була пропозиція від банку. Мене дуже попросила працівниця з відділення (мабуть, через наявність планів) заповнити анкету і запевнила, що точно дадуть КЛ. Питання: для чого пропонувати КЛ і потім відмовляти?

Це стандартна фішка банку, якому плювати на клієнтів.
Charter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 17:33

Re: Райффайзен Банк

  talja написав:Ви неуважно читаєте. В мене в додатку була пропозиція від банку. Мене дуже попросила працівниця з відділення (мабуть, через наявність планів) заповнити анкету і запевнила, що точно дадуть КЛ. Питання: для чого пропонувати КЛ і потім відмовляти? Ви пишете, що якщо певні фактори зміняться, то банк повідомить мене. Повідомить втретє, що для мене є пропозиція і знову відмовить по факту? Ні, дякую, навіть витрачати час не буду.


Вітаємо.
Розуміємо, що ця ситуація завдала Вам незручностей, оскільки Ви витратили час на подання анкети. Але така пропозиція лише попередньо погоджена, повне оформлення можливе за результатами аналізу анкети. Також враховуються критерії, такі як дохід, стабільність надходжень, кредитна історія та багато інших. Нам дуже шкода, що Ви отримали відмову цього разу. Наступна пропозиція може сформуватись через 30 днів і, сподіваємось, наступна спроба буде для Вас успішною.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 19:46

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:може сформуватись через 30 днів

А колись чув, що раз у два тижні клієнтів зважують?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 19:57

  Arbitr написав:
  RaifHelp написав:може сформуватись через 30 днів

А колись чув, що раз у два тижні клієнтів зважують?
раз на
30...90 днів
Але менагерам треба частіше тренеруваться, вони КіПіАй нарощують і за 0-ве оформлення -- працюють у поті лиця ж, запитують ОК-7, яка оновлюється раз у квартал))
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 22:26

  RaifHelp написав:
  talja написав:Ви неуважно читаєте. В мене в додатку була пропозиція від банку. Мене дуже попросила працівниця з відділення (мабуть, через наявність планів) заповнити анкету і запевнила, що точно дадуть КЛ. Питання: для чого пропонувати КЛ і потім відмовляти? Ви пишете, що якщо певні фактори зміняться, то банк повідомить мене. Повідомить втретє, що для мене є пропозиція і знову відмовить по факту? Ні, дякую, навіть витрачати час не буду.


Вітаємо.
Розуміємо, що ця ситуація завдала Вам незручностей, оскільки Ви витратили час на подання анкети. Але така пропозиція лише попередньо погоджена, повне оформлення можливе за результатами аналізу анкети. Також враховуються критерії, такі як дохід, стабільність надходжень, кредитна історія та багато інших. Нам дуже шкода, що Ви отримали відмову цього разу. Наступна пропозиція може сформуватись через 30 днів і, сподіваємось, наступна спроба буде для Вас успішною.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.


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citramon
 
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