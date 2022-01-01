Шаровий перевипуск і доставка на НП іменного Сігнейча (Престиж) по терміну (було 08/24), бо треба дійсні циферки на картці.
ПС.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лип, 2025 10:09
Шаровий перевипуск і доставка на НП іменного Сігнейча (Престиж) по терміну (було 08/24), бо треба дійсні циферки на картці.
ПС.
Додано: Чет 17 лип, 2025 07:35
Просто цікаво: а для чого зараз потрібен пластик, крім зняття готівки у банкоматах?
Додано: Чет 17 лип, 2025 07:50
Искатель
У Турції, наприклад, поза Стамбулом багато старих терміналів, які не сприймають NFC, ба більше, можуть бути взагалі без пей-паса.
Додано: Чет 17 лип, 2025 07:57
Додано: Чет 17 лип, 2025 12:26
Имено в райфе пластик был очень нужен - для каруселей - пополнять карту через их чудо кэш-ин-"шайтан машину". Виртуалку добавленную в г-пей банкомат на пополнение брать никак не хотел - пришлось тогда всем членам семьи сделать по пластику. Сейчас когда карусель остановили - бывают раз в месяц акции - но пальто уже не то - поэтому согласен сейчас пластик тут стал малоактуален
Додано: Чет 17 лип, 2025 12:55
Re: Райффайзен Банк
Подтверждаю отзывы о банке выше как неадекватного партнера, удел которого максимум "валютные" акции.
Раза четыре звонили из банка за последние пару месяцев - "вы такой отличный клиент, хотим вам предложить кредитную карту с кучей плюшек, только придите".
Мне карта не особо была нужна, но раз такая настойчивость и персонализированость, так и быть решил сходить.
По итогу, в отделении работает только один сотрудник с клиентами, поэтому, хоят и очередь небольшая, ждал около получаса.
Далее подача заявки на кредитку и отказ, без всяких объяснений (если что белый доход и все такое).
Убил кучу времени, делайте выводы.
Додано: Чет 17 лип, 2025 14:36
Re: Райффайзен Банк
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