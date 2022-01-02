|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лип, 2025 23:51
посетитель написав:
Ок, як скажете )).Немає сенсу щось доводити коли ви вже себе переконали і питаєте тільки що б заспокоїтись.
Це знову Ваше припущення. Скидається, що це саме Ви "себе переконали"...
Довести можна лише "належним і допустимим доказом", але мені достатньо заяви когось про такий факт.
Чи є у Вас умови програми єПідтримка із зобов'язаннями перед нею банків?
посетитель написав:
так, уже були непоодинокі випадки коли банки задавали питання при надходженні коштів від овдп на їх єпідтримку.Тут є такі приклади.
Дайте посилання на такі приклади, зокрема по А-банку. І що було після питання, документи вимагали?
Я також читав про заяви блокування при виплатах, але коли уточнював, виявлялось, що виплати були не на єПідтримку, зокрема в Приваті і Сенсі, проте при надходженні на єПідтримку жодного випадку не зафіксовано. Лише в Моні - від 700т., які одразу розблоковували при поясненні, що це виплата по ВОВДП
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1721
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 15 лип, 2025 16:03
Підкажіть, а додаток взагалі працює у когось, чи це в мене глюк.
Зависає і усе(
-
Feh14
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 13.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 15 лип, 2025 16:09
Працює
-
arkavs
-
-
- Повідомлень: 581
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 865 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 16 лип, 2025 08:37
Visky написав: посетитель написав:
Ок, як скажете )).Немає сенсу щось доводити коли ви вже себе переконали і питаєте тільки що б заспокоїтись.
Це знову Ваше припущення. Скидається, що це саме Ви "себе переконали"...
Довести можна лише "належним і допустимим доказом", але мені достатньо заяви когось про такий факт.
Чи є у Вас умови програми єПідтримка із зобов'язаннями перед нею банків?
посетитель написав:
так, уже були непоодинокі випадки коли банки задавали питання при надходженні коштів від овдп на їх єпідтримку.Тут є такі приклади.
Дайте посилання на такі приклади, зокрема по А-банку. І що було після питання, документи вимагали?
Я також читав про заяви блокування при виплатах, але коли уточнював, виявлялось, що виплати були не на єПідтримку, зокрема в Приваті і Сенсі, проте при надходженні на єПідтримку жодного випадку не зафіксовано. Лише в Моні - від 700т., які одразу розблоковували при поясненні, що це виплата по ВОВДП
Суми більше 400000 я довіряю лише держбанкам.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18136
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 16 лип, 2025 12:38
sens Чому?
Вашому Сенсу теж? А Фмоніторинг там не реагує?
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1721
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 17 лип, 2025 10:45
Visky написав:sens
Чому?
Вашому Сенсу теж? А Фмоніторинг там не реагує?
Склалося історично
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18136
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 31 лип, 2025 19:00
Термінал атб видав помилку про оплату, але гроші з картки списало. Потрібно звертатися до банку, чи через деякий час самі гроші повернуться?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3623
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 31 лип, 2025 19:04
novichok написав:
Термінал атб видав помилку про оплату, але гроші з картки списало. Потрібно звертатися до банку, чи через деякий час самі гроші повернуться?
Справа в тому, що якщо це АТБ, то термінал передає інформацію через 2-3 години, і є можливість що кошти автоматично повернуться, якщо ні - скоріш за всього попросять написати заявку на оскарження операції, або звернутись перед цим до самого АТБ і спробувати врегулювати саме з ними цю ситуацію, щодо повернення
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 31 лип, 2025 21:14
novichok написав:
Термінал атб видав помилку про оплату, але гроші з картки списало. Потрібно звертатися до банку, чи через деякий час самі гроші повернуться?
Колись таке було. Через час холд повернувся. Здається було пару днів
-
Hemi
-
-
- Повідомлень: 256
- З нами з: 13.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 08 сер, 2025 22:05
А-банк вслед за моно, отказывается от мастеркарда. Прислали сообщение — перевыпускать карты на визу. До конца года карты мастеркард перестанут работать.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4422
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 321 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|215
|134470
|
П'ят 08 сер, 2025 20:02
Visky
|
|2674
|1628543
|
|
|163
|142127
|
|