Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 23:51

  посетитель написав:Ок, як скажете )).Немає сенсу щось доводити коли ви вже себе переконали і питаєте тільки що б заспокоїтись.

Це знову Ваше припущення. Скидається, що це саме Ви "себе переконали"...
Довести можна лише "належним і допустимим доказом", але мені достатньо заяви когось про такий факт.
Чи є у Вас умови програми єПідтримка із зобов'язаннями перед нею банків?
  посетитель написав:так, уже були непоодинокі випадки коли банки задавали питання при надходженні коштів від овдп на їх єпідтримку.Тут є такі приклади.

Дайте посилання на такі приклади, зокрема по А-банку. І що було після питання, документи вимагали?
Я також читав про заяви блокування при виплатах, але коли уточнював, виявлялось, що виплати були не на єПідтримку, зокрема в Приваті і Сенсі, проте при надходженні на єПідтримку жодного випадку не зафіксовано. Лише в Моні - від 700т., які одразу розблоковували при поясненні, що це виплата по ВОВДП
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 27.04.10
Подякував: 190 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 16:03

Підкажіть, а додаток взагалі працює у когось, чи це в мене глюк.
Зависає і усе(
Feh14
 
Повідомлень: 222
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 16:09

Працює
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 581
З нами з: 11.06.15
Подякував: 865 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 08:37

  Visky написав:
  посетитель написав:Ок, як скажете )).Немає сенсу щось доводити коли ви вже себе переконали і питаєте тільки що б заспокоїтись.

Це знову Ваше припущення. Скидається, що це саме Ви "себе переконали"...
Довести можна лише "належним і допустимим доказом", але мені достатньо заяви когось про такий факт.
Чи є у Вас умови програми єПідтримка із зобов'язаннями перед нею банків?
  посетитель написав:так, уже були непоодинокі випадки коли банки задавали питання при надходженні коштів від овдп на їх єпідтримку.Тут є такі приклади.

Дайте посилання на такі приклади, зокрема по А-банку. І що було після питання, документи вимагали?
Я також читав про заяви блокування при виплатах, але коли уточнював, виявлялось, що виплати були не на єПідтримку, зокрема в Приваті і Сенсі, проте при надходженні на єПідтримку жодного випадку не зафіксовано. Лише в Моні - від 700т., які одразу розблоковували при поясненні, що це виплата по ВОВДП

Суми більше 400000 я довіряю лише держбанкам.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18136
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 12:38

sens Чому?
Вашому Сенсу теж? А Фмоніторинг там не реагує?
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 27.04.10
Подякував: 190 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 10:45

  Visky написав:sens Чому?
Вашому Сенсу теж? А Фмоніторинг там не реагує?

Склалося історично
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18136
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:00

Термінал атб видав помилку про оплату, але гроші з картки списало. Потрібно звертатися до банку, чи через деякий час самі гроші повернуться?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3623
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:04

  novichok написав:Термінал атб видав помилку про оплату, але гроші з картки списало. Потрібно звертатися до банку, чи через деякий час самі гроші повернуться?


Справа в тому, що якщо це АТБ, то термінал передає інформацію через 2-3 години, і є можливість що кошти автоматично повернуться, якщо ні - скоріш за всього попросять написати заявку на оскарження операції, або звернутись перед цим до самого АТБ і спробувати врегулювати саме з ними цю ситуацію, щодо повернення
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 95
З нами з: 22.07.25
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 21:14

  novichok написав:Термінал атб видав помилку про оплату, але гроші з картки списало. Потрібно звертатися до банку, чи через деякий час самі гроші повернуться?

Колись таке було. Через час холд повернувся. Здається було пару днів
Hemi
 
Повідомлень: 256
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 22:05

Re: А-Банк

А-банк вслед за моно, отказывается от мастеркарда. Прислали сообщение — перевыпускать карты на визу. До конца года карты мастеркард перестанут работать.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4422
З нами з: 14.10.08
Подякував: 321 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
 
