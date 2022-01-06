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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
8
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 21:36

  Navegantes написав:
  RaifHelp написав:Navegantes Добрий день!
Відверто кажучи, нам щиро прикро, що Ви отримали саме таке враження, щодо співпраці з Райфом. Ми дбаємо про кошти клієнтів і ретельно перевіряємо кожну операцію, щоб забезпечити їх захист. Дотримуємося всіх вимог чинного законодавства та постанов НБУ, щоб гарантувати надійність наших послуг.
Перекази між власними рахунками, відкритими в одному банку, не мають обмежень (включаючи перекази з картки на картку та IBAN перекази). Однак, якщо Ви здійснюєте переказ за межі банку (навіть на рахунок, відкритий на Ваше ім'я), на такі перекази наразі діють ліміти. Щоб збільшити ліміт, потрібно оновити інформацію про дохід або підтвердити, що займаєтеся волонтерською діяльністю. Детальну інформацію про ліміти та список необхідних документів можете знайти на сайті банку за посиланням: https://raiffeisen.ua/news/limit-dlya-k ... vtnya-2119.
Надіслати документи можна в чаті "MyRaif" (виберіть "Навушники" - "Написати в чат"). Наші оператори з радістю допоможуть.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.


Шановна фахівець Оксана,
мною прийняте рішення припинити співпрацю з вашим банком. Це займе певний час, поки я не переналаштую деякі процеси. Я не маю жодного бажання працювати в тих умовах, які ви мені виставляєте. Тому пропоную вам вибрати "Навушники" і....



Шановна фахівець Оксана,
у вас на головній сторінці сайту курси валют зламалися.
Валюта Купівля Продаж
USD 41.83 41.63
EUR 49.05 48.63
Продаєте дешевше, ніж купуєте? Це нова бізнес-модель чи так прописано в меморандумі?
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 23:32

Re: Райффайзен Банк

Як на мене від цього банку воняє совком.
Я мав неприємний досвід трохи покористуватися його послугами- кредитною карткою. Повівся на їх рекламу разом з ВОГ, давали додаткову знижку на пальне. Трохи напрягали два додатки для роботи но то таке. Користувався карткою, гасив заборгованість по рекомендаціям додатку, а потім отримую списання процентів за користування кредитом :D
Звоню в банк, що за херня, кажуть ви прострочили платіж :D Тіпа я дурачок і не вмію користуватися кредиткою. В мене ще картки трьох банків і багато років в мене все нормально з платежами і лише в Райфі таке сталося.
Кажу закривайте картку, не треба з мене дурня робити. Пройшов місяць, картка не закрита, звоню, ой там у нас хтось забув галочку поставити на закриття :D Коли процес закриття вже пішов то звонить мені їх співробітниця і просить залишитися, бо грошей проходило немало в мене, запропонувала компенсувати списані проценти подарунковими бонусами в одну мережу, погодився.
Стару картку на той час вже закрили, пробую відкрити нову- відмова :D Звоню на гарячу- вам банк не може відкрити кредитку :D Ну ні то ні. Тепер періодично звонять і пропонують знову відкрити- посилаю.
Цирк на дроті.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 01:31

  RaifHelp написав:Navegantes Добрий день!
Відверто кажучи, нам щиро прикро, що Ви отримали саме таке враження, щодо співпраці з Райфом. Ми дбаємо про кошти клієнтів і ретельно перевіряємо кожну операцію, щоб забезпечити їх захист. Дотримуємося всіх вимог чинного законодавства та постанов НБУ, щоб гарантувати надійність наших послуг.
Перекази між власними рахунками, відкритими в одному банку, не мають обмежень (включаючи перекази з картки на картку та IBAN перекази). Однак, якщо Ви здійснюєте переказ за межі банку (навіть на рахунок, відкритий на Ваше ім'я), на такі перекази наразі діють ліміти. Щоб збільшити ліміт, потрібно оновити інформацію про дохід або підтвердити, що займаєтеся волонтерською діяльністю. Детальну інформацію про ліміти та список необхідних документів можете знайти на сайті банку за посиланням: https://raiffeisen.ua/news/limit-dlya-k ... vtnya-2119.
Надіслати документи можна в чаті "MyRaif" (виберіть "Навушники" - "Написати в чат"). Наші оператори з радістю допоможуть.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.


🤡

Чомусь державні банки не обмежують перекази на свої рахунки в інші банки.
А цей смердючий посібник тероризму вирішив випендритися
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 07:45

  unicdima написав:Як на мене від цього банку воняє совком.
Я мав неприємний досвід трохи покористуватися його послугами- кредитною карткою. Повівся на їх рекламу разом з ВОГ, давали додаткову знижку на пальне. Трохи напрягали два додатки для роботи но то таке. Користувався карткою, гасив заборгованість по рекомендаціям додатку, а потім отримую списання процентів за користування кредитом :D
Звоню в банк, що за херня, кажуть ви прострочили платіж :D Тіпа я дурачок і не вмію користуватися кредиткою. В мене ще картки трьох банків і багато років в мене все нормально з платежами і лише в Райфі таке сталося.
Кажу закривайте картку, не треба з мене дурня робити. Пройшов місяць, картка не закрита, звоню, ой там у нас хтось забув галочку поставити на закриття :D Коли процес закриття вже пішов то звонить мені їх співробітниця і просить залишитися, бо грошей проходило немало в мене, запропонувала компенсувати списані проценти подарунковими бонусами в одну мережу, погодився.
Стару картку на той час вже закрили, пробую відкрити нову- відмова :D Звоню на гарячу- вам банк не може відкрити кредитку :D Ну ні то ні. Тепер періодично звонять і пропонують знову відкрити- посилаю.
Цирк на дроті.


"Цирк на дроті" - чудова характеристика для цього банку.
Ось короткий витяг з річного звіту за 2024.
=========
Банком на постійній основі моніторяться показники ліквідності. На звітну дату перевищення короткострокових зобов'язань над короткостроковими активами складало 30 357 600 тис. грн. (Примітка 32). Банк при оцінці ліквідності та можливості виконання своїх зобов’язань враховує стабільність залишків на рахунках клієнтів за допомогою моделювання. Перевищення короткострокових фінансових зобов’язань над короткостроковими фінансовими активами не призводить до зростання ризику ліквідності оскільки Банк має високу питому вагу стабільних залишків на рахунках клієнтів
=========

Оця "стабільність залишків" досягається не моделюванням, а тупим обмеженням клієнтів у користуванні власними коштами.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 13:22

  Amethyst написав:Нєє, ну а чоо -- норм. За 5 хв перевипустив пластик на НовуПошту

Зображення

перевипуск по строку – доставка і випуск безкоштовно чи ні? нагадують про закінчення строку?
24589
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 13:38

Re: Райффайзен Банк

  24589 написав:перевипуск по строку – доставка і випуск безкоштовно чи ні? нагадують про закінчення строку?

см. viewtopic.php?p=5873389#p5873389
про нагадування не пам'ятаю, картка була пролонгована на півроку, але...
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 18:32

Navegantes Вітаємо!
Дякуємо за сигнал. Курс валют на сайті Банку оновлюється вручну, на жаль. Тому іноді можуть ставатися такі ситуації із некоректним відображенням курсу. Наразі він актуальний, переглянути можна за посиланням: https://raiffeisen.ua/currency
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 19:17

  RaifHelp написав:Navegantes Вітаємо!
Дякуємо за сигнал. Курс валют на сайті Банку оновлюється вручну, на жаль. Тому іноді можуть ставатися такі ситуації із некоректним відображенням курсу. Наразі він актуальний, переглянути можна за посиланням: https://raiffeisen.ua/currency
З повагою і турботою, фахівець Інна.


Банк має чистий прибуток у 9 млрд грн за 2023-2024, але курс валют на сайті оновлюється вручну...Хтось мене розбудить чи це не сон?
Інна, ви зайдіть на головну сторінку і трохи проскрольте вниз - після розділу "Акції" ідуть "Курси валют в MyRaif" і там все одно курс продажу нижче за курс купівлі. Людина, яка оновлює курси, взяла відпустку?
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 19:26

Navegantes
Тому який би приват не був поганий з монобанком, але вони випереджають банки на роки 3-4
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 21:58

Re: Райффайзен Банк

aanonimovic594 написав:Navegantes
Тому який би приват не був поганий з монобанком, але вони випереджають банки на роки 3-4
Приват вже давно не є найпередовішим
Faceless
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