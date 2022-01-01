RSS
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 17:59

klug
Добрий день!

Дякуємо, що звернули увагу на зникнення відповіді. Ми отримали інформацію від підтримки форуму, що проводилися технічні роботи, які могли вплинути на цю ситуацію. Тому ми вже продублювали попередню відповідь.

З повагою та турботою, фахівець Альона.
RaifHelp
Представник банку
 
Повідомлень: 242
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 12:44

Re: Райффайзен Банк

Вчора листа отримав про оновлення в обслуговуванні, зателефонував менеджеру і вона підтвердила - до кінця вересня старий додаток планують повністю відключити. Звісно, це Райф і ніхто нічого гарантувати не буде, але все одно цікаво.
Дія-картка - новини ті ж самі. Коротко - хрін вам, бо нам складно
nickvp
 
Повідомлень: 534
З нами з: 16.10.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 12:56

  nickvp написав:Вчора листа отримав про оновлення в обслуговуванні, зателефонував менеджеру і вона підтвердила - до кінця вересня старий додаток планують повністю відключити. Звісно, це Райф
- хрін вам, бо нам складно
та ладно. Кредо за один уікенд все зробив :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 5970
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1894 раз.
Подякували: 330 раз.
 
