|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 сер, 2025 17:59
klug
Добрий день!
Дякуємо, що звернули увагу на зникнення відповіді. Ми отримали інформацію від підтримки форуму, що проводилися технічні роботи, які могли вплинути на цю ситуацію. Тому ми вже продублювали попередню відповідь.
З повагою та турботою, фахівець Альона.
-
RaifHelp
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 242
- З нами з: 24.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 26 сер, 2025 12:44
Вчора листа отримав про оновлення в обслуговуванні, зателефонував менеджеру і вона підтвердила - до кінця вересня старий додаток планують повністю відключити. Звісно, це Райф і ніхто нічого гарантувати не буде, але все одно цікаво.
Дія-картка - новини ті ж самі. Коротко - хрін вам, бо нам складно
-
nickvp
-
-
- Повідомлень: 534
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 26 сер, 2025 12:56
nickvp написав:
Вчора листа отримав про оновлення в обслуговуванні, зателефонував менеджеру і вона підтвердила - до кінця вересня старий додаток планують повністю відключити. Звісно, це Райф
- хрін вам, бо нам складно
та ладно. Кредо за один уікенд все зробив
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5970
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1894 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1564
|553115
|
|
|2277
|1139365
|
|
|216
|187204
|
Суб 23 сер, 2025 12:25
Кащей
|