Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 12:41

Shaman
Добрий день!
Ми працюємо над вдосконаленням своїх сервісів, тому наразі якщо Ви погашаєте кредитку по номеру карти, то платіж дійсно потрапляє до виписки в дату надходження коштів. При здійсненні операції за номером рахунку, також діє така ж схема.
Щодо розрахунків, то платіж опрацьовується тоді, коли сервіс, надішле до Банку остаточний запит на списання коштів.
Робимо все, щоб зробити максимально зручними наші послуги.

З повагою та турботою, фахівець Альона
RaifHelp
Повідомлень: 257
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 20:16

У фін. мона. закінчилися кандидати на бан, тому викотили замануху.

Зображення
Зображення
Це відділ маркетингу тиждень після Дня військової розвідки чи Дня підприємця відходив?

Хто буде казати, що то Ґуґл час останньої індексації/зміни сторінки показує, то email теж сьогодні прийшов. Що саме банка розуміє під "LED-лампою" ніде в умовах не знайшов. Враховуючи, що акція з АТБ, то LED-лампа може перетворитися і на LED-лампочку, хоча на малюку ніби настільна.
Повідомлень: 8918
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 20:34

В умовах акції, в додатку атб
3.1. Подарунками Акції є Настільна лампа LED ALT-793W, 5 Вт, 4500К, USB. З акумулятором 1200mAh. Біла, Luna Home.

3.2. Подарунковий Фонд обмежений і складає 3000 Настільних ламп LED ALT-793W, 5 Вт, 4500К, USB. З акумулятором 1200mAh. Білого кольору, Luna Home на весь період акції.
novichok
Повідомлень: 3660
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:56

Дякую ні на сайті, ні на пошті детальних правил я не знайшов. У застосунок нічого не приходило.
klug
 
Повідомлень: 8918
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 12:11

Вчора пізно увечері розмовляв із менеджером і вона сказала, що учора (відповідно до сьогодні це вже позавчора) в них була нарада, на якій озвучили новину про Дія-картку - планують реалізувати в IV кварталі цього року
У світлі 0.2% від укргазу воно вже виглядає не як дуже нагальне, але інколи такі варіанти також будуть у нагоді
nickvp
 
Повідомлень: 542
З нами з: 16.10.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 12:20

Для 100 днів, 0,2% то нічого
ukr0014959
 
Повідомлень: 519
З нами з: 05.01.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 20:36

  nickvp написав:Вчора пізно увечері розмовляв із менеджером

Тут менеджери дзвонять побажати солодких снів? В якому з пакетів така послуга?
klug
 
Повідомлень: 8918
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 11:05

  klug написав:
  nickvp написав:Вчора пізно увечері розмовляв із менеджером

Тут менеджери дзвонять побажати солодких снів? В якому з пакетів така послуга?

:mrgreen: :mrgreen: Коли спілкуєшся з людиною часто і привітно, то тоді інколи можна розмовляти і не в робочий час. І всім нам відомо, що це залежить не від пакету :P
Головне не зловживати
P.S. З урахуванням відміни 0,2 комісії все виглядає дуже непогано

  ukr0014959 написав:Для 100 днів, 0,2% то нічого

Якийсь зовсім скажімо так "не свинорильський підхід".. Якщо можна спробувати уникнути навіть 0,2 відсотки комісії і при цьому не витратити купу часу, то волію її все ж не платити. При КЛ 300к це 600 грн комісії... А якщо 500к, то і вся тисяча.
nickvp
 
Повідомлень: 542
З нами з: 16.10.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 11:47

Re: Райффайзен Банк

  nickvp написав:А якщо 500к, то і вся тисяча.
Тобто всі потужних 10% від виснажено заробленого 8) :lol:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6684
З нами з: 05.05.21
Подякував: 512 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
 
