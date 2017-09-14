RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1517715178151791518015181 ... 15183>
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:17

  Бетон написав:вы вообще в кусре, что в днепропетровской области эвакуации перманентно? село за селом. и нигде никто об этом не говорит. только люди снимают ролики как покидают свои дома

Першотравенск, Дмитровку, Петропавловку пока не трогают.
А это прямая дорога(хорошо заасфальтированная известно кем) в Покровск.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5374
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:25

  барабашов написав:
  Бетон написав:вы вообще в кусре, что в днепропетровской области эвакуации перманентно? село за селом. и нигде никто об этом не говорит. только люди снимают ролики как покидают свои дома

Першотравенск, Дмитровку, Петропавловку пока не трогают.
А это прямая дорога(хорошо заасфальтированная известно кем) в Покровск.
Асфальтировать не надо было?
Надо ездить по грунтовке с ямами и буераками?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36220
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:27

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:не випускали за кордон - волають "тюрма, нема прав". дозволили виїзд - "все пропало","що воно діється". одні й ті ж люди - шиза чи як?

Такие (часто хаотичные) действия - называются ИБД. И давно описаны в фольклоре в виде той же истории про перестановку кроватей...
Так же эти микро-реакции показывают, что у принимающих решения людей - вообще ни малейшего понятия о происходящем в стране нет :oops:

звісно, бігунці краще знають, що відбувається всередині країни.

"Что бы понять, что стейк сгорел - его не обязательно есть" (с)
Более того - даже особо близко стоять не нужно ;)
_hunter
 
Повідомлень: 10575
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:34

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:звісно, бігунці краще знають, що відбувається всередині країни.

"Что бы понять, что стейк сгорел - его не обязательно есть" (с)
Более того - даже особо близко стоять не нужно ;)

звісно, достатньо бути в 1 км від кухні, щоб це визначити. :lol:

по-перше, незрозуміло, де ти взагалі є ;) по-друге, ти лише накидаєш й від тебе немає жодного конструктиву - для цього звісно не треба бути рядом - накинути можна завжди. тобто цінність твоїх оцінок - НУЛЬ 8)
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 19 вер, 2025 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9861
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:40

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
звісно, бігунці краще знають, що відбувається всередині країни. перший абзац взагалі незрозуміло про що - зрозуміло лише, що ху.нтер добре знається, як імітувати роботу :lol:

Объясните смысл разрешения выезжать до 22 лет.
Очень интересно.

питання не за адресою - не я дозволяв ;)

але оцей весь хайп - всі поїдуть, як на мене - дуже перебільшений. ключове хайп. якась частина людей поїхала, але цифр достовірнихЮ а головне загальних - немає.

гадаю, знижувати вік мобілізації не будуть, а війну очікують, що гаряча фаза припиниться скоро - тому це рішення особливо ні на що не впливає. чи у вас інша думка?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9861
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:42

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:й вже обговорював - схоже майбутне Харкова - military hi tech. й з таким сусідом інших варіантів немає

Чомусь для Нарви і Вітепська є варіанти з таким сусідом, а для Харкова немає.
Походу з такою владою скоро і для Києва не залишиться варіантів.

подивиться на кордон з Рашею в Нарві - там все чітко розуміють. Вітебськ - так там й так Раша. власне ми й боремося, щоб не стати як вони ;)

яка така влада? загальні слова ні про що...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9861
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:43

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:"Что бы понять, что стейк сгорел - его не обязательно есть" (с)
Более того - даже особо близко стоять не нужно ;)

звісно, достатньо бути в 1 км від кухні, щоб це визначити.

у некоторых поваров (тот же Чеша) это не предел...
_hunter
 
Повідомлень: 10575
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:47

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
звісно, бігунці краще знають, що відбувається всередині країни. перший абзац взагалі незрозуміло про що - зрозуміло лише, що ху.нтер добре знається, як імітувати роботу :lol:

Объясните смысл разрешения выезжать до 22 лет.
Очень интересно.

...... а війну очікують, що гаряча фаза припиниться скоро - тому це рішення особливо ні на що не впливає. ......

Скоро - это год-два?
- зачем, в таком случае спешить? - три года в стране посидели - еще 2 без проблем просидят.
Особенно если "це рішення особливо ні на що не впливає".
_hunter
 
Повідомлень: 10575
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:52

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Объясните смысл разрешения выезжать до 22 лет.
Очень интересно.

...... а війну очікують, що гаряча фаза припиниться скоро - тому це рішення особливо ні на що не впливає. ......

Скоро - это год-два?
- зачем, в таком случае спешить? - три года в стране посидели - еще 2 без проблем просидят.
Особенно если "це рішення особливо ні на що не впливає".

ти ж не зміг просідити :lol:

краще скажи, а в чому раптом реальна проблема? чого всі кипіш підняли? чи звичайна заздрість - тут люди шалені гроші за виїзд платять, а комусь дозволили безкоштовно? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9861
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:55

  ЛАД написав:Асфальтировать не надо было?
Надо ездить по грунтовке с ямами и буераками?

По военным дорогам 7 категории 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8868
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6478 раз.
Подякували: 21649 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
  #<1 ... 1517715178151791518015181 ... 15183>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 126525
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 312121
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 996070
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1594)
19.09.2025 16:07
Ринок ОВДП (9733)
19.09.2025 15:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.