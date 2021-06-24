RSS
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:57

  klug написав:
  Boundless написав:І ті банкомати називаються відділеннями?

У тому, що банкомат стоїть у зоні самообслуговування відділяння нічого дивного намає. Чи ви натякаєте, що у тих відділення валюту цілодобово видає каса? Найближчий "касомат" далеченько від мене, тому не можу особисто перевірити, ні як працює, ні що видає.

То в мене ще стара версія додатка стояла і вибір валют був тільки при пошуку відділення, а не банкомата
Boundless
 
Повідомлень: 2323
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 10:34

Кочевник
Добрий день! Наразі в нашому Банку дійсно є валютні банкомати, де можливо зняти валюту саме з карткового рахунку. Якщо у Вас поточний рахунок без картки, то з нього зняття валюти можливе лише в касі.
Також, Ви можете у застосунку "MyRaif" відкрити картковий рахунок у валюти, для цього варто лише натиснути "Усі рахунки" та обрати "Відкрити картку". Далі звернувшись в чатик, можна замовити пластик.
Додатково надаємо адреси валютних банкоматів:
1. Печерське відділення №7 - м. Київ вул. Генерала Алмазова, 4а
2. Шевченківське відділення № 1 - м. Київ вул. Пирогова, 7-7б
3. Базове відділення - м. Одеса вул. В. Арнаутська, 72/74
4. Базове відділення - м. Полтава вул. Монастирська, 5а
5. Базове відділення - м. Івано-Франківськ вул. Незалежності, 19
6. Базове відділення - м. Тернопіль вул. Й. Сліпого, 8
7. Базове відділення - м. Львів вул. Матейка, 8
8. Центральне Кременчуське відділення - м. Кременчуг бул. Українського Відродження, 7
9. Відділення "Центральне" - м. Дніпро вул. Січових Стрільців, 4-Д
10. Броварське відділення - м. Бровари бул. Незалежності, 2

З повагою та турботою, фахівець Альона
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 258
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 12:34

Re: Райффайзен Банк

Які тарифи будуть по тій валютній картці, яка відкривається в МійРайф? Цікавить комісія за зняття валюти і вартість обслуговування.
Кочевник
 
Повідомлень: 2510
З нами з: 16.02.17
Подякував: 402 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 12:42

RaifHelp
Підкажіть, будь ласка, а який механізм заміни розміру КЛ за картою?
В інших банках клієнт в додатку може самостійно його змінювати у встановлених банком лімітах.
В який механізм у вас? Чи взагалі можливо зміна ліміту через підтримку, або відділення?
Arbitr
 
Повідомлень: 391
З нами з: 07.11.08
Подякував: 75 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 276277278279
