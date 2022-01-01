RSS
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 15:38

  AZTECA написав:У MyRaif бачу можливість відкриття депозиту "Зростаючий" у валюті, але ніде не знайшов детальних умов цього продукту. На сайті інформація є лише щодо гривневого. Чи відрізняється він чимось від гривневого, крім відсоткової ставки?


Поповнення/зняття, як для гривневого депозиту.
Дивно, що його називають «Зростаючий» з огляду на річну ставку 0,01% незалежно від суми
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 10:47

  Navegantes написав:
  AZTECA написав:У MyRaif бачу можливість відкриття депозиту "Зростаючий" у валюті, але ніде не знайшов детальних умов цього продукту. На сайті інформація є лише щодо гривневого. Чи відрізняється він чимось від гривневого, крім відсоткової ставки?


Поповнення/зняття, як для гривневого депозиту.
Дивно, що його називають «Зростаючий» з огляду на річну ставку 0,01% незалежно від суми

З такої точки зору, то воно дійсно трохи не гарно виглядає. А з іншого боку - "Навіщо плодити сутності?". Є гривневий депозит із вільним доступом, але з якимось маленьким процентом на залишок (до речі, процент як для Райфу досить непоганий, достатньо просто подивитися на звичайні депо ставки). Зробили такий самий валютний, ото і все. Наприклад, в ПУМБі те ж саме, і проценти на валютні такі ж сміхотворні. А назва, ну таке. Звісно, це лише моя думка і кожен можен мати свою :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 11:03

  nickvp написав:
  Navegantes написав:
  AZTECA написав:У MyRaif бачу можливість відкриття депозиту "Зростаючий" у валюті, але ніде не знайшов детальних умов цього продукту. На сайті інформація є лише щодо гривневого. Чи відрізняється він чимось від гривневого, крім відсоткової ставки?


Поповнення/зняття, як для гривневого депозиту.
Дивно, що його називають «Зростаючий» з огляду на річну ставку 0,01% незалежно від суми

З такої точки зору, то воно дійсно трохи не гарно виглядає. А з іншого боку - "Навіщо плодити сутності?". Є гривневий депозит із вільним доступом, але з якимось маленьким процентом на залишок (до речі, процент як для Райфу досить непоганий, достатньо просто подивитися на звичайні депо ставки). Зробили такий самий валютний, ото і все. Наприклад, в ПУМБі те ж саме, і проценти на валютні такі ж сміхотворні. А назва, ну таке. Звісно, це лише моя думка і кожен можен мати свою :mrgreen:


ПУМБ  спромігся відобразити сутність депозиту у назві "Вільний". Маркетолог Райфу вирішив сутність не плодити, нехай буде "Зростаючий", коли там фактично нічого не зростає. Я вважаю, що назва таки має значення :mrgreen: Для кредитки "100 днів" знайшли ж відповідну назву)
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 08:47

Акція з 26.11. 5% кешбек карткою атб.
На одні акаунти прийшов такий пуш, на інші - ніт. :( На сайті не бачу акції, щоб умови перечитати
