Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Держпрограми «єЯсла» та «єСадок»
мають допомогти жінкам...

Держпрограми «єЯсла» та «єСадок» мають допомогти жінкам...
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 09:57

Держпрограми «єЯсла» та «єСадок» мають допомогти жінкам...

Пропонуємо до обговорення:
Програми «єЯсла» та «єСадок» мають запрацювати вже наступного року, і це важливий крок не лише для сімей із дітьми. Ці ініціативи створюють можливість повернути людей на робочі місця, адже наразі Україна стикається із кадровим дефіцитом, спричиненим війною.

Держпрограми «єЯсла» та «єСадок» мають допомогти жінкам виходити на робооту
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 09:57

єСадок» за рахунок коштів місцевого бюджету для забезпечення догляду за дитиною від трьох
- це мотивуватиме закривати, а не відкривати садочки.... от якби з держбюджету..., а так чиновники, щоб було з чого собі премії лупити закривають школи і відділення в поліклініках(після того як "зробили" там ремонти), щоб часом з місцевого бюджету туди лишню копійку не дати
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
