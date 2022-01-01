|
Райффайзен Банк
Додано: Вів 25 лис, 2025 22:29
AZTECA написав: RaifHelp написав:
У майбутніх оновленнях плануємо додати можливість придбання валюти онлайн безпосередньо на депозит
Скільки можна буде придбати валюти онлайн безпосередньо на депозит Зростаючий, 50 чи 200 тис. грн/місяць?
Так НБУ условия не менял. Разрешить покупать на 200к можно, но депозит тогда будет включать в себя условие удержания на минимум 3 месяца. А оно на "Зростаючем" надо?
moveton
Профіль
3
7
Додано: Вів 25 лис, 2025 22:40
тобто виходить, що на Зростаючий буде ліміт 50 тис. на місяць. Тоді додаткове питання: чи можна буде зі Зростаючого зняти готівкову валюту у відділенні без комісії, не використовуючи рахунок для виплат?
AZTECA
Профіль
Додано: Вів 25 лис, 2025 22:53
AZTECA написав:
тобто виходить, що на Зростаючий буде ліміт 50 тис. на місяць. Тоді додаткове питання: чи можна буде зі Зростаючого зняти готівкову валюту у відділенні без комісії, не використовуючи рахунок для виплат?
Напряму зі Зростаючого ви не знімете готівку. Зняття на рахунок для виплат, валютну картку
Navegantes
Профіль
Додано: Сер 26 лис, 2025 01:31
Navegantes написав: flysoulfly написав:
Акція з 26.11.
5%
На сайті не бачу акції, щоб умови перечитати
Вам прийшов пуш саме про 5 % кешбек? Мені прийшов про додаткову 5 % знижку на товари зі спеціальними цінниками
ну або так
А де прочитать, як саме виглядають ті спеціальні цінники, тощо ?
flysoulfly
Профіль
Додано: Сер 26 лис, 2025 06:30
flysoulfly написав:
Navegantes написав: flysoulfly написав:
Акція з 26.11.
5%
На сайті не бачу акції, щоб умови перечитати
Вам прийшов пуш саме про 5 % кешбек? Мені прийшов про додаткову 5 % знижку на товари зі спеціальними цінниками
ну або так
А де прочитать, як саме виглядають ті спеціальні цінники, тощо ?
В магазині АТБ ви побачите як виглядають акційні цінники
Navegantes
Профіль
Додано: Чет 27 лис, 2025 14:00
пополнение есть без процента в каких-то терминалах?
Примат
Профіль
