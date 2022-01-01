Так можна
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:00
Додано: Вів 25 лис, 2025 14:23
ramzes4
За ссылку спасибо, поставил сегодня приложение, но регистрацию виртуальной карты завершил уже в отделении, т.к. имею только паспорт старого образца. Однако бонус после совершения платежа начислен не был, и техподдержка для решения вопроса требует номер телефона отправителя ссылки. Если само оно не решится со временем и видишь смысл в дальнейшем бодании, кинь номер в ЛС.
P.S.
Кешбек тоже дали стандартный, не акционный, (купил продукты в супермаркете за свои, в кредите отказано), но хоть обращение взялись рассматривать. Пока полон впечатлений и оптимизма.
Додано: Вів 25 лис, 2025 16:26
Додано: Вів 25 лис, 2025 20:57
Хотя изначально при запросе кредитного лимита в приложении мне было отказано, менеджер проявил инициативу и сделал запрос через внутреннюю программу на эту тему. Я полагал, что и тут пришёл отказ, но ближе к вечеру пришло пуш-сообщение о выделении весьма достойного лимита — веский довод для оценки в 5 звёзд за обслуживание!
Додано: Чет 27 лис, 2025 15:07
ВСТ Банк (Банк Восток)
Вітаю шановних форумчан. Вирішив теж долучитися до акції та відкрити цю картку.
Буду вдячний за рефку та поради щодо оформлення та користування, важливі нюанси, тощо.
