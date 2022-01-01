RSS
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 23:36

Re: Райффайзен Банк

..ну тут...який банк - така й Рея ..))
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7368
З нами з: 15.08.12
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
Профіль
 
1
