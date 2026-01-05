Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3112311331143115 Додано: Пон 05 січ, 2026 14:29 Еміграція, заробітчанство



News from Spain



Доволі несподівано для мене з Анталії (Туреччина) в Іспанію переїхав давній знайомий.

Досить давно мешкав в Анталії - і раптом став мешканцем Іспанії...



Як же там намазано медом? І чи намазано...



1. Переїхали в невеличке містечко на узбережжі Середземного моря - між Валенсією та Барселоною.

Я проїжджав через це містечко в листопаді 2023 року і навіть не звернув на нього уваги:

https://maps.app.goo.gl/Sw3US45QbhbRc252A



2. Основним чинником для вибору місця була ціна на проживання : зазвичай у Валенсії вона досить висока (1500...2000 євро), а ось тут - всього 1 година за кермом - за 800...900...1000 євро можна зняти дуже пристойне житло... Цікаво, що НЕ на березі моря здають житло і вдвічі дешевше...



3. Щоби зняти житло, орендодавці вимагають купу документів, Договір про працевлаштування, виписки з рахунків, ще якісь гарантії - але наші українці - якщо не враховувати цей форум, де можуть навісти будь-який ярлик на шию - як он один легінь вище - допомагають українцям .

В цьому випадку допомогла взяти в оренду саме наша діаспора... Рієлтори - українці. Суттєво допомогли.

Ось так... Це при тому, що вимоги до орендаря дуже високі у зв"язку з відомою бідою під назвою "окупаси"...

Дуже добре спрацював і контракт з роботою на компанію в США...



4. Вибір міста не просто так: до цього прилітали розвідати, почути "іспанський смак" та понюхати "іспанське повітря"... Тоді прийняли рішення... проїзд з Анталії в наш час має сенс: в Туреччині зараз на абсолютно все ціни європейські. Можливо - але не зовсім і факт - ще ціна на оренду трохи нижча... А так дійсно родині - ще й не з одною, в тому числі з дуже малою дитиною - має сенс.



5. Цікавий факт: мають приятелів, які мешкають в Барселоні, ніби-то все ОК,. але зранку до вечора мріють переїхати у Францію... Один з чинників: в Барселоні треба добре знати і іспанську мову, і каталонську, а вони все життя раніше вчили французьку...

Мовний бар"єр зобовʼязує думати над цим...



6. В Анталії мали авто на турецьких номерах - продали - та планують пізніше - коли все буде ОК з документами - купити авто на іспанських. Хочуть гібрид...



Наші в Іспанії... News from SpainДоволі несподівано для мене з Анталії (Туреччина) в Іспанію переїхав давній знайомий.Досить давно мешкав в Анталії - і раптом став мешканцем Іспанії...Як же там намазано медом? І чи намазано...1. Переїхали в невеличке містечко на узбережжі Середземного моря - між Валенсією та Барселоною.Я проїжджав через це містечко в листопаді 2023 року і навіть не звернув на нього уваги:2. Основним чинником для вибору місця була: зазвичай у Валенсії вона досить висока (1500...2000 євро), а ось тут - всього 1 година за кермом - за 800...900...1000 євро можна зняти дуже пристойне житло... Цікаво, що НЕ на березі моря здають житло і вдвічі дешевше...3. Щоби зняти житло, орендодавці вимагають купу документів, Договір про працевлаштування, виписки з рахунків, ще якісь гарантії - але наші українці - якщо не враховувати цей форум, де можуть навісти будь-який ярлик на шию - як он один легінь вище -В цьому випадку допомогла взяти в оренду саме наша діаспора... Рієлтори - українці. Суттєво допомогли.Ось так... Це при тому, що вимоги до орендаря дуже високі у зв"язку з відомою бідою під назвою "окупаси"...Дуже добре спрацював і контракт з роботою на компанію в США...4. Вибір міста не просто так: до цього прилітали розвідати, почути "іспанський смак" та понюхати "іспанське повітря"... Тоді прийняли рішення... проїзд з Анталії в наш час має сенс: в Туреччині зараз на абсолютно все ціни європейські. Можливо - але не зовсім і факт - ще ціна на оренду трохи нижча... А так дійсно родині - ще й не з одною, в тому числі з дуже малою дитиною - має сенс.5. Цікавий факт: мають приятелів, які мешкають в Барселоні, ніби-то все ОК,. але зранку до вечора мріють переїхати у Францію... Один з чинників: в Барселоні треба добре знати і іспанську мову, і каталонську, а вони6. В Анталії мали авто на турецьких номерах - продали - та планують пізніше - коли все буде ОК з документами - купити авто на іспанських. Хочуть гібрид...Наші в Іспанії... akurt

Повідомлень: 11645 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4105 раз. Подякували: 1523 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 січ, 2026 15:34 akurt написав: Еміграція, заробітчанство

1. Переїхали в невеличке містечко на узбережжі Середземного моря - між Валенсією та Барселоною.

Я проїжджав через це містечко в листопаді 2023 року і навіть не звернув на нього уваги:

https://maps.app.goo.gl/Sw3US45QbhbRc252A



2. Основним чинником для вибору місця була ціна на проживання : зазвичай у Валенсії вона досить висока (1500...2000 євро), а ось тут - всього 1 година за кермом - за 800...900...1000 євро можна зняти дуже пристойне житло... Цікаво, що НЕ на березі моря здають житло і вдвічі дешевше...



3. Щоби зняти житло, орендодавці вимагають купу документів, Договір про працевлаштування, виписки з рахунків, ще якісь гарантії - але наші українці - якщо не враховувати цей форум, де можуть навісти будь-який ярлик на шию - як он один легінь вище - допомагають українцям .

В цьому випадку допомогла взяти в оренду саме наша діаспора... Рієлтори - українці. Суттєво допомогли.

Ось так... Це при тому, що вимоги до орендаря дуже високі у зв"язку з відомою бідою під назвою "окупаси"...

Дуже добре спрацював і контракт з роботою на компанію в США...

1. Переїхали в невеличке містечко на узбережжі Середземного моря - між Валенсією та Барселоною.Я проїжджав через це містечко в листопаді 2023 року і навіть не звернув на нього уваги:2. Основним чинником для вибору місця була: зазвичай у Валенсії вона досить висока (1500...2000 євро), а ось тут - всього 1 година за кермом - за 800...900...1000 євро можна зняти дуже пристойне житло... Цікаво, що НЕ на березі моря здають житло і вдвічі дешевше...3. Щоби зняти житло, орендодавці вимагають купу документів, Договір про працевлаштування, виписки з рахунків, ще якісь гарантії - але наші українці - якщо не враховувати цей форум, де можуть навісти будь-який ярлик на шию - як он один легінь вище -В цьому випадку допомогла взяти в оренду саме наша діаспора... Рієлтори - українці. Суттєво допомогли.Ось так... Це при тому, що вимоги до орендаря дуже високі у зв"язку з відомою бідою під назвою "окупаси"...Дуже добре спрацював і контракт з роботою на компанію в США...

Имея удаленную работу это отличный выбор жить в пригороде крупного города. Тем более возле моря. Не только из-за стоимости, а вообще в плане комфорта.



И да, сейчас много наших уже работает, и не первый год, в том числе и риелторами, и через них и правда на порядок проще снять жилье. Знакомые тоже недавно приехали, сняли через нашего риелтора без кучи доков и авансов.



Единственный минус в том что наши обычно берут 1 месяц комиссию с того кто снимает, в отличии от испанских агенств где комиссию обычно платит тот кто сдает. Ну то такое, когда у тебя выбор или не снять вообще (или снять с авансом на год вперед) или 1 раз заплатить ту 1000 евро и потом спокойно жить пару лет в той аренде, то оно уже не так страшно. Имея удаленную работу это отличный выбор жить в пригороде крупного города. Тем более возле моря. Не только из-за стоимости, а вообще в плане комфорта.И да, сейчас много наших уже работает, и не первый год, в том числе и риелторами, и через них и правда на порядок проще снять жилье. Знакомые тоже недавно приехали, сняли через нашего риелтора без кучи доков и авансов.Единственный минус в том что наши обычно берут 1 месяц комиссию с того кто снимает, в отличии от испанских агенств где комиссию обычно платит тот кто сдает. Ну то такое, когда у тебя выбор или не снять вообще (или снять с авансом на год вперед) или 1 раз заплатить ту 1000 евро и потом спокойно жить пару лет в той аренде, то оно уже не так страшно. slonomag Повідомлень: 750 З нами з: 23.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 196 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3112311331143115 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор