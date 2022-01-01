RSS
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:20

Re: Райффайзен Банк

Ну там https://raiffeisen.ua/uk/aem/pryvatnym- ... rency.html

взагалі "до кінця року":

"Перекази за кордон з валютних карток Райфу можна надсилати в доларах США та євро.

Комісія банку за такі перекази відсутня до кінця року✅"

А в
https://raiffeisen.ua/content/dam/rbi/m ... wnload.pdf

є ще й п.7 з
"0,75% від суми, але не менше 20 USD/EUR (не більше 500 USD/ 400 EUR)"
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:23

  alibob написав:Ну там https://raiffeisen.ua/uk/aem/pryvatnym- ... rency.html

взагалі "до кінця року":

"Перекази за кордон з валютних карток Райфу можна надсилати в доларах США та євро.

Комісія банку за такі перекази відсутня до кінця року✅"

Ну вот, а говорите, что ничего на сайте не найти. Значит уже минимум до конца 2026 шара 8)
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:27

Re: Райффайзен Банк

А в тарифах?
І там в п.9 "інтернет банкінг “Raiffeisen Online”, сайт"
А в додатку?
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:37

  alibob написав:є ще й п.7 з
"0,75% від суми, але не менше 20 USD/EUR (не більше 500 USD/ 400 EUR)"

  alibob написав:А в тарифах?

А что в тарифах? П.7: SWIFT (SEPA у нас нет пока) со счёта - 0.75% (но шара, если это внутрибанк родственнику). П. 9: P2P толкалка с карты - на шару. Без обещаний так оставить до конца года. Написано корявенько, конечно. Несколько смущает "Ця редакція Тарифів набуває чинності з 26.06.2025р.", т.е. тариф заложили сильно раньше ввода той толкалки. Но почему бы и нет?

  alibob написав:І там в п.9 "інтернет банкінг “Raiffeisen Online”, сайт"
А в додатку?

Явно не написано. Похоже, что приравнен. MyRaif всё таки его замена.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 20:23

  moveton написав:
  alibob написав:Ну там https://raiffeisen.ua/uk/aem/pryvatnym- ... rency.html

взагалі "до кінця року":

"Перекази за кордон з валютних карток Райфу можна надсилати в доларах США та євро.

Комісія банку за такі перекази відсутня до кінця року✅"

Ну вот, а говорите, что ничего на сайте не найти. Значит уже минимум до конца 2026 шара 8)



Переказ з валютної картки Райфу на картку іноземного банку - комісія 0 % до кінця лютого 2026 року. Місячний ліміт 100 000 грн та входить до загального ліміту на перекази з картки на картку і на рахунки IBAN
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 23:53

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Райф выставил счёт на депозитарные услуги после погашения валютных ОВГЗ в декабре:
1. Перечисление ценных бумаг - 500 грн
2. Погашение ценных бумаг - 200 грн
Изначально при обсуждении с менеджером банка проекта инвестиции данных комиссий не было. Об их вводе клиенты не уведомлялись. И ввели их уже на существующие контракты. Это как? Не спешу оплачивать.
Мой менеджер говорит, что ввели ещё и ежемесячную комиссию за хранение ценных бумаг в 300 грн, но у меня её нет в счёте, т.к. погасился. Интересно будет взглянуть на людей, которые только сейчас купили такие бумаги на 1,5 года.
Комиссии банка по данной услуге максимально нерыночные. Не вздумайте сотрудничать. Останетесь должны.
купували в застосунку чи вручну поштою?
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 13:22

ВЕСЕЛЬЧАК У Добрий день!
Розуміємо Ваше обурення та занепокоєння, особливо коли мова йде про витрати, які виникають уже після погашення ОВДП і не обговорювались під час первинної консультації з менеджером.
Хочемо пояснити ситуацію. Зміни до тарифів депозитарних послуг були затверджені Банком і завчасно, у строки, передбачені договором, доведені до клієнтів: 03.09.2025 інформаційні листи були направлені на електронні адреси, зазначені клієнтами при відкритті рахунку в цінних паперах. Також оновлені тарифи були своєчасно опубліковані на офіційному сайті Банку із зазначенням дати набрання чинності з 01.10.2025: https://raiffeisen.ua/uk/aem/custodial- ... a51854849a
Водночас розуміємо, що зміни умов можуть не завжди відповідати очікуванням і нам дуже прикро, якщо це вплинуло на Ваше враження про Райф. Хотіли б детального переглянути саме Вашу ситуацію, для цього просимо написати нам в особисті повідомлення Instagram або Facebook.
Очікуємо на повідомлення.

З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 12:18

Re: Райффайзен Банк

12 місяців обслуговування бізнес-рахунку в Райфі за 0 грн
https://news.finance.ua/ua/zapustit-202 ... vyh-vytrat
Акція діє з 12.01.2026 по 31.01.2026 року
