РВС Банк - неплатоспроможний

sinowi написав:
И на Ваш взгляд хоть Субъективный - каков порядок действий среднестатистического вкладчика - не киевлянина - чтоб в конце концов увидеть свои деньги? Я специально так поставил вопрос. Тему читают много людей, но никто не пишет по неизвестной причине. На момент написания этих слов, в теме порылись 356706 любопытных. И всех что то интересует, ноп ведь не спрашивают, из страха что ли?
В идеале, для всех клиентов должен быть запущен интернет-банкинг/мобильное приложение, хоть на базе старого РВС-онлайн, хоть на базе чего либо другого, где у Вас будет доступ к текущим счетам/депозитам, возможно с правом открытия виртуальной карты. Плюс установлены льготные тарифы на перечисление средств по СЭП НБУ и SWIFT на другие банки.
Что то подобное сделал АСВИО банк при переводе на него вкладчиков КомИнвестБанка. Только вопрос в том, что АСВИО уже достаточно давно работал и у него были почти готовы решения для клиентов, а эти вроде как запускаются с нуля...