alibob написав:є ще й п.7 з "0,75% від суми, але не менше 20 USD/EUR (не більше 500 USD/ 400 EUR)"
alibob написав:А в тарифах?
А что в тарифах? П.7: SWIFT (SEPA у нас нет пока) со счёта - 0.75% (но шара, если это внутрибанк родственнику). П. 9: P2P толкалка с карты - на шару. Без обещаний так оставить до конца года. Написано корявенько, конечно. Несколько смущает "Ця редакція Тарифів набуває чинності з 26.06.2025р.", т.е. тариф заложили сильно раньше ввода той толкалки. Но почему бы и нет?
alibob написав:І там в п.9 "інтернет банкінг “Raiffeisen Online”, сайт" А в додатку?
Явно не написано. Похоже, что приравнен. MyRaif всё таки его замена.
"Перекази за кордон з валютних карток Райфу можна надсилати в доларах США та євро.
Комісія банку за такі перекази відсутня до кінця року✅"
Ну вот, а говорите, что ничего на сайте не найти. Значит уже минимум до конца 2026 шара
Переказ з валютної картки Райфу на картку іноземного банку - комісія 0 % до кінця лютого 2026 року. Місячний ліміт 100 000 грн та входить до загального ліміту на перекази з картки на картку і на рахунки IBAN
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Райф выставил счёт на депозитарные услуги после погашения валютных ОВГЗ в декабре: 1. Перечисление ценных бумаг - 500 грн 2. Погашение ценных бумаг - 200 грн Изначально при обсуждении с менеджером банка проекта инвестиции данных комиссий не было. Об их вводе клиенты не уведомлялись. И ввели их уже на существующие контракты. Это как? Не спешу оплачивать. Мой менеджер говорит, что ввели ещё и ежемесячную комиссию за хранение ценных бумаг в 300 грн, но у меня её нет в счёте, т.к. погасился. Интересно будет взглянуть на людей, которые только сейчас купили такие бумаги на 1,5 года. Комиссии банка по данной услуге максимально нерыночные. Не вздумайте сотрудничать. Останетесь должны.
ВЕСЕЛЬЧАК У Добрий день! Розуміємо Ваше обурення та занепокоєння, особливо коли мова йде про витрати, які виникають уже після погашення ОВДП і не обговорювались під час первинної консультації з менеджером. Хочемо пояснити ситуацію. Зміни до тарифів депозитарних послуг були затверджені Банком і завчасно, у строки, передбачені договором, доведені до клієнтів: 03.09.2025 інформаційні листи були направлені на електронні адреси, зазначені клієнтами при відкритті рахунку в цінних паперах. Також оновлені тарифи були своєчасно опубліковані на офіційному сайті Банку із зазначенням дати набрання чинності з 01.10.2025: https://raiffeisen.ua/uk/aem/custodial- ... a51854849a Водночас розуміємо, що зміни умов можуть не завжди відповідати очікуванням і нам дуже прикро, якщо це вплинуло на Ваше враження про Райф. Хотіли б детального переглянути саме Вашу ситуацію, для цього просимо написати нам в особисті повідомлення Instagram або Facebook. Очікуємо на повідомлення.
Arbitr написав:RaifHelp А чи можливо якось сублімировать запропонований та погоджений КЛ на кредит готівкою в збільшення КЛ за кредитною картою?
задавав свого часу таке ж питання, але відповідь була "ні". Не думаю, що щось змінилося з того часу, але спитати, звісно можна Ще одне але, за простою логікою по моїм цифрам це не повинно ніяк перетинатися, бо максимальний кред ліміт тут начебто всього 500к, а якщо скласти мій КЛ і запропоновану суму готівкою, то вийде трохи більше ніж у 2 рази більше за максимальний КЛ