Комерційний Індустріальний Банк
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2024 13:34
Pavlenko Borys написав: ksu написав:Pavlenko Borys
але написано ж що відсоток 0,01 всього
Це мабуть якщо на місяць покласти, на рік буде 1%
а, зрозуміло бо я не тицала та не вчитувалася глибоко 😉
-
ksu
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 31.01.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 гру, 2024 14:12
Marica написав:
тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?
Дуже залежить від виду карти, у вас яка?
-
AVolkov
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 25.01.23
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 гру, 2024 14:14
Pavlenko Borys написав: ksu написав:Pavlenko Borys
але написано ж що відсоток 0,01 всього
Це мабуть якщо на місяць покласти, на рік буде 1%
Щодо бакса то ось так буде
від 0,1% (3-6 міс) до 1,0% (12-18 міс)
-
AVolkov
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 25.01.23
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 гру, 2024 20:10
Marica написав:
тут як і раніше - у чужих банкоматах можна знімати готівку без комісії?
карта с депо или зарплатная - 0%
-
Minnie Mouse
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 30.01.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 гру, 2024 20:16
AVolkov написав: Pavlenko Borys написав: ksu написав:Pavlenko Borys
але написано ж що відсоток 0,01 всього
Це мабуть якщо на місяць покласти, на рік буде 1%
Щодо бакса то ось так буде
від 0,1% (3-6 міс) до 1,0% (12-18 міс)
Интересно посчитать будет с обычными депозитами сравнить, на том же Максимальном доходе можно 1,3 процента поднять за полтора года
-
Nikstep
-
-
- Повідомлень: 44
- З нами з: 24.01.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 30 гру, 2024 14:02
AVolkov до депозиту
-
Marica
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 06.08.16
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:07
Після оновлення-"ребрендингу" аппки треба знов перереєструватися?
Бо просто вхід: ввод свого паролю, що діяв ще позавчора, - оновлена аппка довго думає і пише "час вийшов"
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 6022
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1932 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 26 кві, 2025 13:01
flysoulfly написав:
Після оновлення-"ребрендингу" аппки треба знов перереєструватися?
Бо просто вхід: ввод свого паролю, що діяв ще позавчора, - оновлена аппка довго думає і пише "час вийшов"
Зайшов за старим паролем, потім пропонував придумати пін на застосунок
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 1119
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 14 січ, 2026 22:55
Как из этого банка депозит больше 100 тысяч грн забрать без комиссии?
В тарифах по депозитной карте указано, что перевод на IBAN с комиссией 1%+5грн.
Переводы р2р без комиссии, но, естественно, есть лимиты. На сайте есть Ліміти на здійснення операцій з платіжними картками фізичних осіб (от 01.08.2025). Там в таблице указан лимит в 250 тысяч в сутки.
А дальше в этих же тарифах уже 100 тысяч лимит на р2р.
Какой лимит на самом деле?
Горячая линия утверждает, что лимит на р2р - 100 тысяч, и он не увеличивается. Но горячим линиям банков уже не приходится верить, они столько раз писали неправду.
Кругом по банкам утверждается, что можно поднять лимит на переводы, если подать документы о доходах. Или так поднимается только лимит на IBAN?
Удавалось кому-то больше 100 тысяч перевести через р2р?
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 1424
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 15 січ, 2026 13:32
candidat написав:
Как из этого банка депозит больше 100 тысяч грн забрать без комиссии?
В тарифах по депозитной карте
купить € , $ ?
Ще открить "Дохідна" в грн. ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 6022
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1932 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
