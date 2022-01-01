Arbitr Добрий день! Хочемо пояснити, що готівковий кредит та кредитний ліміт на картці – це два різні продукти, тому збільшити кредитний ліміт за рахунок готівкового кредиту, на жаль, неможливо. Якщо у Вас вже відкрита кредитна картка, про зміну або збільшення ліміту ми завжди повідомляємо через SMS. Звертаємо увагу, що суми у запропонованих кредитних пропозиціях можуть змінюватися. Актуальні персональні пропозиції Ви можете перевірити у MyRaif, у розділі "Кредити". Прагнемо, щоб Ви мали доступ до найкомфортніших умов, тому рекомендуємо час від часу переглядати цей розділ. З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Arbitr написав:Ще одне але, за простою логікою по моїм цифрам це не повинно ніяк перетинатися, бо максимальний кред ліміт тут начебто всього 500к, а якщо скласти мій КЛ і запропоновану суму готівкою, то вийде трохи більше ніж у 2 рази більше за максимальний КЛ
Аналогічно, погодили кредит готівкою на 500к+, а збільшення КЛ за картою в межах 500к провести неможливо, чекайте смс на вирогідність якого впливають невідомі фактори.
Чому виникло питання. Кредитна карта вже є. В розділі Кредити з'явилась пропозиція, подайте заявку та отримаєте можливість отримати кредит готівкою до 750к, або КЛ на карту до 500к і одна кнопка для подання заявки. Подав заявку, отримав відповідь все гуд, вам погоджено кредитний ліміт 0.5 млн +, була малесенька надія, що подання заявки може привести і до збільшення КЛ за кредитною картою, але, нажаль, це не спрацювало. Ось і цікаво, як клієнт банку може попросити банк збільшити КЛ за картою?
Arbitr Дякуємо за детальний опис ситуації. Річ у тому, що за пропозицією "Запит кредитного ліміту" у застосунку, в розділі "Кредити", відображаються загальні умови кредитування. При цьому, якщо кредитна картка вже відкрита, розрахунок кредитних коштів здійснюється виключно за кредитом готівкою, що й пояснює відсутність змін по ліміту картки після подання заявки. Щодо інструментів впливу на збільшення кредитного ліміту за вже відкритою кредитною карткою, то наразі вони відсутні. Перегляд ліміту здійснюється банком виключно в автоматичному режимі. У разі наявності можливості підвищення ми обов’язково інформуємо клієнта через SMS із можливістю відмовитися від такого збільшення. Сподіваємося, що можливість збільшення кредитного ліміту з’явиться для Вас найближчим часом. З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Кочевник Добрий день! Звісно, випуск карток платіжної системи Visa можливий. Ви можете відкрити самостійно віртуальну картку в застосунку "MyRaif". Для цього на головній сторінці оберіть кредитну картку, натисніть "Додаткова картка до рахунку", оберіть бажаний тип картки і вже за годину вона стане активною та доступною до користування. Якщо потрібна фізична картка - напишіть до чату всередині застосунку, наші оператори залюбки допоможуть. Також можливе отримання додаткової картки в будь-якому зручному відділенні Банку: https://raiffeisen.ua/viddilennya З повагою і турботою, фахівець Інна.
Кочевник Чудово, що наші фахівці оперативно допомогли з випуском картки. Щоб надалі Ви могли самостійно оформлювати нові картки до рахунку в застосунку, переконайтесь, будь ласка, що "MyRaif" оновлений до останньої версії. Для цього відкрийте магазин застосунків на Вашому пристрої (Google Play, App Store або AppGallery), знайдіть "MyRaif" і за потреби натисніть "Оновити". З повагою і турботою, фахівець Оля.
RaifHelp, є фізична картка АТБ із строком дії до лютого 2026 року. Які є варіанти перевипуску й їх ціна? Як це можна зробити? Фізично відвідати відділення не можу, оскільки банк припинив роботу відділення в моєму населеному пункті.