Додано: Вів 03 лют, 2026 10:23

RaifHelp



Другий день безуспішно намагаюсь відкрити доларовий деплозит в додатку.

Вчора дзвонив ввечері на сапорт, дівчина дуже оперативно відповіла на всі питання, потім задала мені питання з опросника і пообіцяла, що все буде ок.

Але, на жаль сьогодні все ще депозит не відкрився, написав в чат.

ОСь тут мене протримали довго, це був Дмитро, задавали питання з паузами по 10 хвилин, потім просили скріншоти, і нарешті, в фіналі почали задавати питання з того ж опросника, що вчора.

Коли я їм пояснив, що це вже було, пообіцяли що за 10 днів опрацюють мої відповіді і швиденько закриоли мій запит як вирішений, так, що я навіть оцінку не зміг поставити.

Я так розумію, проблема із-зв того, що в 2025 я закрив в ФОП, а у вас ці дані ще не актуалізовані, хоча дівчина з підтримки одразу побачила це десь у себе.

Акція по відсотках за ці 10 днів однозхначно мине.