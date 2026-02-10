каждому своё(с)
вот я задумался над этим вопросом своё/аренда ? пока молодой и есть работа
а чем будешь платить за аренду на пенсии при отсутствии работы?
Додано: Вів 10 лют, 2026 10:27
Додано: Вів 10 лют, 2026 10:42
Я зараз живу в оренді, до цього жили у власній квартирі 8 років, яку продали рік тому.
Плюси свого житла:
1. Сам собі хазяїн.
2. Робиш ремонт і меблі ставиш свої і де хочеш.
Мінус: прив'язаний до одного місця.
Оренда. Плюси:
1. Не прив'язаний.
2. Не думаєш про ремонт (користуєшся так, як є на даний момент)
Мінуси:
1. Платити лендлорду.
2. Не в себе вдома, меблі хазяйки не викинеш на вулицю.
3. Всякі нюанси, якщо лендлорд виявиться неадекват (виселення, ремонт техніки за рахунок орендаря і т. д.).
В мене хазяйка повний адекват, ще й живе в іншому місті (рідко бачимося), тому поки все влаштовує. Якби не війна, то купили б вже свій будинок.
Додано: Вів 10 лют, 2026 10:43
Дом не каменный, а тем более не монолит с заполнением красным кирпичом.
Его надо будет постоянно ремонтировать(технология то дендрофекальная) и кроме того пожар(стихийное бедствие) в нём критичен для дальнейшего владения недвигой, а там где участок золотой и дефицитный то и сам обьект миллионы стоит
Естественно это к штатам относится, не к нам.
Додано: Вів 10 лют, 2026 10:51
Пане Striker! Респект і повага! Все розклали по поличкам!
Щодо вище допису від пана Vadim_.
На скільки я зрозумів - а ви самі по це писали, що мешкаєте у власній оселі.
Тому постановка питання «Чим будеш платити?» трохи дивна.
Чим то ж платили?
Якщо не відносно особисто про вас, то постановка питання дуже правильна.
Ось вище модератор пропонувала ознайомитися із публікацією про інвестиції в нерухомість США так там на початку статті саме про це наголошується: ретельне вивчення своїх прибутків та можливостей - потім прийняття остаточного рішення.
Ще за критерій можна взяти друге речення англійською з наведеної цитати з Вікіпедії вище.
Дуже важливе речення.
В цьому смислі хочу вручити золоту медаль своїм батькам:
- батько працював на одному з оборонних заводів та отримав «в безстрокове користування» земельну ділянку в 6 соток, мав зарплатню в рублях СРСР приблизно 150.
- мама працювала фельдшером-акушером та мала зарплатню 85 рублів.
- отримали типовий проєкт житлового будинка для родини та дозвіл побудувати житло для себе.
САМИМ ТА ЗА СВОЇ ГРОШІ. Без всяких іпотек, кредитів та допомоги.
- виданого проєкту не притримувалися та самі за власні гроші та своїм і горбом, і сльозами, і потом, і недоїданням - і без модних зараз хабарів - побудували будинок - не найкращій в своєму районі, але і не гірший за інших.
Це за ті реально радянській копійки.
Допомагали: рідна сестра мами, яка вміла штукатурити та «мазати» та чоловік іншої сестри мами, який був кваліфікованим муляром («каменщик»).
І не скиглили, і не плакали, і рахували кожну копійку, і реально - як говорять в Україні - «пнулися».
Але власне гніздечко звили і в тому гніздечку народилося два синочки.
Синочки підросли - коли молодшому виповнилося 10 років - як раз в цей рік батько і загинув на тому заводі… поховали за рахунок заводу…
Це на тему, як важливо все порахувати…
Додано: Вів 10 лют, 2026 11:27
Re: Еміграція, заробітчанство
А чем своя недвига так сильно привязывает к локации?
Я в Украине за 5 лет 3 своих квартиры сменил. Ну да, за неделю не переедешь, продажа/покупка занимает 3-4 месяца. Ну так в Европе тоже так просто не съедешь с аренды - надо подгадывать под окончание контракта (обычно каждый год продление) иначе потеря залога 3-4к. Что тоже как бы не приятно.
А шмотки так и так тягать хоть с аренды, хоть со своего.
Тем более что ипотечная квартира продается так же как и обычная - просто часть денег получает банк, а тебе достается остальное. Вот надумаю я завтра переехать в Валенсию, выставлю свой дом на продажу, укажу сразу в объявлении что выезд через 2 месяца после совершения сделки (в Европе это нормально), получу деньги, и возьму ту же ипотеку за эти 2 месяца уже в Валенсии.
Тоесть оно может так кажется что продажа/покупка на порядок сложнее, но на самом деле у нас тут есть знакомые, 4 квартиры поменяли за 7 лет таким образом. Взяли изначально за свои фигню какую-то в ипенях за 50к чисто чтобы закрепиться, через год переехали уже в ипотеку получше. Потом под университет сына еще раз переехали в другой город. И вот сейчас сын уже сам отдельно живет, а они к нам приехали, так сказать на пенсию у моря.
И по финансам я думаю они точно не в минусе так как 7 лет аренды это как минимум 70к евро экономии + сыну не надо было ничего снимать пока учился, это еще пускай 20-30к за 4 года. Вот 100к евро в плюс, вообще не плохо как по мне.
Додано: Вів 10 лют, 2026 11:35
Аплодисменти - в студію!
Класика: якщо думати головОМ, а не ногОМ, то все виходить гарно.
Додано: Вів 10 лют, 2026 11:39
Так , слава Богу і трохи мені і дружині . Питання було до проживаючих в оренді а не до себе самого.
или в европе и америке зарплата = пенсия , а если заболел ...ещё до пенсии, кто оплатит аренду?
Додано: Вів 10 лют, 2026 11:57
Правильна постановка питанння.
Відповідь є тут:
Розділ 1 абзац 2 - повна та точна відповідь.
Додано: Вів 10 лют, 2026 12:15
Тут теж є відповіді.
1. Про пенсію. Не все точно, але для "загального розвитку" підійде.
В США людина з віку 18 років отримує право (!) сам собі накопичувати пенсію (крім "державної"). Механізм такий: щомісяця людина САМА та добровільно (!) і з великим задоволенням (!) відкладу собі гроші на власний (!!!!!!!!!) пенсійний рахунок. В розмірі нена більше 6 відсотків. Більше НЕ дозволяють. Позитив в тому, що ця сума повністю звільняється від податків. А це дуже суттєво, інакше ви могли би з кожних приклад 10 000 доларів віддати в бюджет до 4 000 доларів.
А так всі ваші 10 000 вам попали на власний пенсійний рахунок.
Далі ще цікавіше: ви ці гроші - наприклад ці 10 000 - інвестуєте куди завгодно - наприклад в акції компанії NVIDIA.
Єдина умова: не можна чипати ці гроші готівкою.
Ви отримаєте до них лосуп на власному дні народження у віці 59 років.
Це пояснює те, чому всі (практично всі) американці при виході на пенсію мають на рахунку НЕ менше 500 000 доларів. На червону ікру, шампанське та мандри світом.
Важливо: в разі смерті людини ("Человек смертен... с этим трудно спорить..." (М.Булгаков) спадкоємці отимують всі гроші до цента (!)....
Додано: Вів 10 лют, 2026 12:29
Тут теж є відповіді і дуже важливі:
1. Про "заболел". В США - і так в багатьох інших країнах - працівник є повністю медично застрахований. Навіть його жінка (!) і діти (!) застраховані на 100% - без жартів. Навіть ліки - безкоштовно або майже безкоштовно.
2. Це один з найвагоміших стимулів працівнику працювати на благо фірми/підприємства добре, або дуже добре, сумлінно або дуже сумлінно. Бо в разі звільнення він може розраховувати тільки на своі сили.
Наприклад, з 2024 року в Канаді мешкає родина моєї племінниці - двоє дітей 12 та 14 років.
Діти дуже часто хворіли - особливо в перші 1/2 року перебування. Чоловіка два рази оперували в лікарні (проктит). Не платили жодного канадського долари.
В США в медичну страховку може входити щорічна компенсація на прийом та лікування у стоматолога - до 2000 доларів.
Зазвичай просто за те, що у стоматолога людина відкриє в кріслі рота - 200 доларів.
Якщо з зубами повезло - щоби гроші не пропадали - ставлять брекети та мають "Американську посмішку".
Як бачите, пане Вадиме, питання ваші актуальні, правильні і мають відповідь.
Звісно, нюанси є. Страховки медичні бувають різними. Бувають і платними, і дуже дорогими.
Зараз деякі переглядають та вводять нові.
P.S. Мої два останні дописи містять чисто довідкову інформацію "для загального розвитку" в якості відповідей на питання від пана Вадима і НЕ пертендують на точне висвітлення важливих питань.
Додано: Вів 10 лют, 2026 13:26
