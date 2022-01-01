klug якщо є газ оплатіть в застосунку/кабінеті Нафтогазу по 1 грн.
або в НоваПей додати та оплатити будь-яку комуналку.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 бер, 2026 13:07
klug якщо є газ оплатіть в застосунку/кабінеті Нафтогазу по 1 грн.
або в НоваПей додати та оплатити будь-яку комуналку.
Додано: Пон 02 бер, 2026 09:18
Re: Райффайзен Банк
-10% на оренду робочих просторів в Regus з бізнес-картками Visa Business та Visa Platinum Business від Райфу
https://news.finance.ua/ua/10-na-orendu ... iv-v-regus
Пропозиція діє до 31 грудня 2026
Додано: Пон 02 бер, 2026 10:39
klug Добрий день. У період 01.03.2026 00:00 – 08.03.2026 23:59 проводимо акцію "Весна дарує 100 грн". Хто може взяти участь:
Повнолітні клієнти Банку, які:
- мають або відкрили картковий рахунок з активованою дебетовою та/або кредитною карткою;
- отримали персональне запрошення в MyRaif;
- надали згоду на отримання інформаційних повідомлень;
- мають Бонусний рахунок у Програмі заохочень «Ще»;
- виконали умови Акції.
Умови:
1. Активувати пропозицію в MyRaif (Кешбек → Персональні пропозиції).
2. Протягом періоду здійснити щонайменше 10 оплат карткою від 50 грн кожна.
Враховуються покупки в торгівельній мережі та інтернеті, а також поповнення мобільного й оплата комунальних послуг у MyRaif. Не беруть участі картки FUN-картка та Exclusive.
Заохочення - 100 грн кешбеку на Бонусний рахунок у межах Програми кешбеку.
Один учасник може отримати одне заохочення. Зарахування - до 20.03.2026.
Актуальні умови та зміни публікуються в MyRaif.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Востаннє редагувалось RaifHelp в Пон 02 бер, 2026 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 бер, 2026 11:07
Re: Райффайзен Банк
Спеціально для жінок, які розвивають власну справу, пропозиція від Райфу
https://news.finance.ua/ua/special-no-d ... -vid-rayfu
Акція діє з 01.03.2026 по 31.03.2026
Додано: Пон 02 бер, 2026 16:59
RaifHelp
Дякую за те, що ще раз скопіювали текст пропозиції, але запитання було не про те. Клієнти та банки часто мають різне бачення того, що таке "покупка" та "оплата". Банки, що прагнуть до прозорої та недвозначної комунікації з клієнтами, зазвичай наводять в умовах акції перелік MCC кодів або хоча б типів оплат, що під неї не підпадають. Окремі банки у своїх застосунках навіть дозволяють відслідковувати прогрес виконання умов акції, тобто одразу бачити, що, наприклад, виконана 1 оплата з 10-ти. Розумію, що у випадку Райфа, реалізацію такого функціоналу буде займати 3-4 роки для кожної акції окремо, але можливо банк може хоча б деталізувати текстовий опис умов акцій?
P.S. прошу не копіювати у відповідь текст з детальних умов - я його читав і саме до нього є питання.
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:21
klug Дякуємо, що уточнили суть запитання й перепрошуємо, що одразу не надали очікувану інформацію. Дійсно, варто розшифрувати що означає "Враховуються покупки в торгівельній мережі та інтернеті, а також поповнення мобільного і оплата комунальних послуг у MyRaif.".
"Покупки в торгівельній мережі та інтернеті" це будь-яка оплата товарів і послуг - фізично в торгових точках, або онлайн на сайтах торгових точок. Які можуть бути виключення? Практично тільки післяплата на пошті, яка проходить як переказ з картки на картку, або перекази з картки на картку здійснені сторонніми сервісами через інтернет.
Щодо "поповнення мобільного і оплата комунальних послуг у MyRaif" - вони здійснюються у пункті "Усі платежі" - "Поповнити мобільний" / "Оплатити комунальні послуги".
Влучне зауваження щодо застосунку, адже попередній застосунок мав не найкращу репутацію щодо впровадження нових функцій. MyRaif отримує стабільні оновлення щомісячно. Наздоганяємо впущене і робимо все можливе, щоб якомога швидше не бути на позиції позаду кращих застосунків на ринку й мати такі базові функції як відстеження прогресу виконання умов акцій.
Якщо потрібна підказка ще з чимось, будь ласка, завжди раді.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Додано: Вів 03 бер, 2026 22:43
Додано: Сер 04 бер, 2026 02:36
Додано: Чет 05 бер, 2026 10:17
Re: Райффайзен Банк
Оплачуйте карткою АТБ від Райфу й отримуйте додаткові весняні знижки в АТБ
https://news.finance.ua/ua/znyzhky-do-4 ... -vid-rayfu
Термін дії акції: до 10 березня
Зараз переглядають цей форум: andrey291263, Ferlakur, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|