Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 300301302303

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 11:34

Re: Райффайзен Банк

Re: Райффайзен Банк

  idealstorm написав:С ботами вести диалог - не к добру это, не к добру)

Ні, це не бот :wink:
Повідомлення публікує наш співробітник. Ділиться актуальними акціями банків-партнерів, щоб форумчанам було простіше стежити за вигідними пропозиціями.

З повагою,
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 12:03

  Ірина_ написав:
  idealstorm написав:С ботами вести диалог - не к добру это, не к добру)

Ні, це не бот :wink:
Повідомлення публікує наш співробітник. Ділиться актуальними акціями банків-партнерів, щоб форумчанам було простіше стежити за вигідними пропозиціями.

З повагою,



Для того, щоб форумчанам було зручно користуватись вашою АТБ карткою, потрібно давати хочаб невеликий КЛ, 10K наприклад, для банку загрози 0, лише профіт, бо користуватись карткою стане цікаво. Бо ваш скрипт по видачі КЛ по дебільному написано.
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:06

Re: Райффайзен Банк

Re: Райффайзен Банк

  ukr0014959 написав:Бо ваш скрипт по видачі КЛ по дебільному написано.
це точно. Даєш йому довідки з оф. доходом до 50к, а він тобі навіть 5-10к КЛ не наллє. Один з найвідсталіших банків в цьому плані
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:45

  otshelnick1 написав:це точно. Даєш йому довідки з оф. доходом до 50к, а він тобі навіть 5-10к КЛ не наллє. Один з найвідсталіших банків в цьому плані

А рейтинг у Вас ОК? Запит кредитної історії взагалі був? ФОП?
1
4
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 19:46

Re: Райффайзен Банк

Re: Райффайзен Банк

  klug написав:рейтинг у Вас ОК?
ок. Навіть прострочених кредитів ніколи не було, не фоп
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 20:57

  otshelnick1 написав:
  klug написав:рейтинг у Вас ОК?
ок. Навіть прострочених кредитів ніколи не було, не фоп

Так на Вас же банк нічого не заробить. Йому цікаві інші.
1
  #<1 ... 300301302303
