Хм. А коли А-банкой користуєтеся?
Там же КБ 1.2% проти 2.5% (та +розстрочка) у Алки
Додано: Сер 18 бер, 2026 09:35
Re: Райффайзен Банк
Додано: Сер 18 бер, 2026 17:06
Arbitr Добрий день! Так, у застосунку планується додати можливість отримання довідки для заповнення декларації та інших документів у наступних оновленнях. Ми розуміємо, наскільки це важливо й така послуга обов'язково буде. На цей момент замовлення відбувається просто і безкоштовно із віртуальним помічником:
1) Пишете замовлення довідки;
2) Обираєте будь-який тип рахунку - картковий/поточний.
3) Обираєте "Довідка для податкової" та завершуєте процес замовлення.
Вона приходить в межах 4 робочих годин на пошту, чи прямо в цей же чат.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Додано: Сер 18 бер, 2026 17:14
Искатель Добрий день! Розуміємо чому так відбувається, адже у сучасному світі на багато легше керувати власними фінансами маючи у користуванні кредитний ліміт. А якщо мати підвищений кешбек, тим паче Саме тому у нас можливо прямо у застосунку натиснути на кредитну картку, обрати "Додаткова картка до рахунку" й обрати картку АТБ, або Fishka:)
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Додано: Сер 18 бер, 2026 17:44
Але кредитний ліміт від того не з'явиться
Додано: Сер 18 бер, 2026 18:13
По факту, пропросив надати довідку по рахункам з зазначенням нарахованих % та кешбеку за рік, та залишки на рахунках на 31.12.25.
Спочатку отримав Довідку про нарахування та залишки за 1 день - 31.12.25, повторно звернувся і отримав Довідка про нарахування тільки % за рік та залишки, на третій раз отримав окремо Довідку про нарахований кешбек. В звязку з чим і виникла пропозиція щось оптимизувати в цьому процесі.
