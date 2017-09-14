Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 18:13

И как по заказу - исследование подъехало:
На коммунальные услуги и еду уходит более 70% расходов украинцев.

На расходы первой необходимости украинцы тратят 84% своего бюджета, это в 1,9 раза больше среднего мирового показателя (38%). Данная ситуация не устраивает украинцев, которые считают приемлемым тратить на базовые потребности не более 46% бюджета. Об этом говорится в исследовании Deloitte относительно потребительских настроений украинцев в 2025 году, пишет LIGA.net.
_hunter
 
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 18:21

  Xenon написав:
Зеленському довіряють 62% українців: з них – 28% «повністю» довіряють йому, а 34% – «скоріше» довіряють, – опитування КМІС.

https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=repor ... 595&page=1

Прикольная информация. Точнее - просто дичь. Понятно, что во время войны на такой вопрос на всякий случай отвечают "поддерживаю" те, кто посмелее и просто кидают трубку и ничего не отвечают те, кто менее смелый. И только тот малый процент, который получают выгоду от войны без риска для жизни - искренне хотят чтобы ничего не менялось.
Вы еще в рашке опрос проведите "поддерживаете ли Вы СВО?", где за ответ "нет" сразу тюрьма.
Я думаю, если сейчас организовать выборы и дать возможность проголосовать всем, в том числе военнослужащим и ухилянтам (то есть создать ситуацию, когда на пару дней никто не стреляет и не бомбит для военных, а людоловы исчезли на пару дней для ухилянтов),то Зеленский с треском проиграет выборы абсолютно любому кандидату.
Даже о котором вчера еще никто не слышал.
Даже условному Коле, сантехнику из ЖЭКа, если тот решит баллотироваться.
Damien
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 18:25

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:...........
Предложите другой показатель.
Я його вже сто разів показував
1 Час, витрачений на виробництво того чи іншого продукту який споживається...
2 Якщо перестати гнатись за тим що цікаво 1% (політики/науковці) і зосередитись на тому що цікаво 99% (мінімум витрат часу на роботу, максимум наявного часу на дозвілля) - тоді стає зрозумілим кінцівка анекдоту
.....
але ми і так лежимо і їмо банани....
Саме ОЦЕ і є найважливішим для як мінімум 70% населення усіх країн....
А те що цікаво 1% - це швидкість прогресу....
От тільки нюанс
Якщо прогрес додає 2 роки життя на протязі покоління... але забирає 10 років життя у вигляді додаткової праці - то чи цікавий цей прогрес для тих в кого він ЗАБИРАЄ ?
Хороший показатель, не спорю.
Вот только по какому продукту будем оценивать?
Или по всем? Тогда как получить такой интегральный показатель?
И как сравнивать, если, например, автомобили, самолёты, Патриоты, Томагавки и многое другое мы (или другая страна) не производим? Или, к примеру, мы производим Таврию, а Германия Мерседес?
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 18:27

  _hunter написав:И как по заказу - исследование подъехало:
На коммунальные услуги и еду уходит более 70% расходов украинцев.

На расходы первой необходимости украинцы тратят 84% своего бюджета, это в 1,9 раза больше среднего мирового показателя (38%). Данная ситуация не устраивает украинцев, которые считают приемлемым тратить на базовые потребности не более 46% бюджета. Об этом говорится в исследовании Deloitte относительно потребительских настроений украинцев в 2025 году, пишет LIGA.net.

Фінгя це. В індії - 60%. :D :D :D
Ви Індію хоч раз бачили "по телевізору". Точно живуть краще ніж ми. :D :D
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 18:30

  Damien написав:
  Xenon написав:
Зеленському довіряють 62% українців: з них – 28% «повністю» довіряють йому, а 34% – «скоріше» довіряють, – опитування КМІС.

https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=repor ... 595&page=1

Прикольная информация. Точнее - просто дичь. Понятно, что во время войны на такой вопрос на всякий случай отвечают "поддерживаю" те, кто посмелее и просто кидают трубку и ничего не отвечают те, кто менее смелый. И только тот малый процент, который получают выгоду от войны без риска для жизни - искренне хотят чтобы ничего не менялось.
Вы еще в рашке опрос проведите "поддерживаете ли Вы СВО?", где за ответ "нет" сразу тюрьма.
Я думаю, если сейчас организовать выборы и дать возможность проголосовать всем, в том числе военнослужащим и ухилянтам (то есть создать ситуацию, когда на пару дней никто не стреляет и не бомбит для военных, а людоловы исчезли на пару дней для ухилянтов),то Зеленский с треском проиграет выборы абсолютно любому кандидату.
Даже о котором вчера еще никто не слышал.
Даже условному Коле, сантехнику из ЖЭКа, если тот решит баллотироваться.
Не знаю, насколько точны результаты опроса, но, думаю, вы очень сильно ошибаетесь.
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 18:38

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:...........
Предложите другой показатель.
Я його вже сто разів показував
1 Час, витрачений на виробництво того чи іншого продукту який споживається...
2 Якщо перестати гнатись за тим що цікаво 1% (політики/науковці) і зосередитись на тому що цікаво 99% (мінімум витрат часу на роботу, максимум наявного часу на дозвілля) - тоді стає зрозумілим кінцівка анекдоту
.....
але ми і так лежимо і їмо банани....
Саме ОЦЕ і є найважливішим для як мінімум 70% населення усіх країн....
А те що цікаво 1% - це швидкість прогресу....
От тільки нюанс
Якщо прогрес додає 2 роки життя на протязі покоління... але забирає 10 років життя у вигляді додаткової праці - то чи цікавий цей прогрес для тих в кого він ЗАБИРАЄ ?
Хороший показатель, не спорю.
Вот только по какому продукту будем оценивать?
Или по всем? Тогда как получить такой интегральный показатель?
И как сравнивать, если, например, автомобили, самолёты, Патриоты, Томагавки и многое другое мы (или другая страна) не производим? Или, к примеру, мы производим Таврию, а Германия Мерседес?
В тому то і прикол
1 Ми КУПУЄМО все , а не тільки те що виробляємо , тому час є
2 З іншого боку
приклад як стискають обєм інформації відео - визначають точку, яку людина не в стані побачити і її не відображають..
Так само і з виробництвом товарів
Якщо ми НЕ ВМІЄМО виготовити Мерседес - то це продукт , якість якого ми не в стані повністю оцінити , а тому їздимо на тому що можемо виготовити/зрозуміти...
Толку з того що Мерседес проїде кілометр якісніше..... якщо ця якість для нас захмарна.
Тому їздимо на Тавріях
3 Простий приклад
Є інструменти - дрельки/болгарки і так далі..
Я купував здуру спочатку хороші.....
Потім для експерименту купив китайські....
Що перші що другі прослужили в руках моїх працівників цикл виробництва будинку..
Так хороші - менша вібрація, менше змучуєшся... але одразу МЕНШЕ отримуєш працюючи з ними бо сума інструмен+робота - фіксована НАШИМ ринком.
А от відношення до інструменту... у наших найманих це треш.....

От і виходило
Купуєш відносно поганий , це бє по рукам працівника, але ти це бє - компенсуєш підвищеною зарплатою... - як не дивно але цей алгоритм нашими працівниками приймається краще...

ПС
В Німеччині в таксі два авто
Пріус-економічний їздять турки(німці в першому/другому поколінні)
Мереседес - в три рази дорожчий пріуса, в 1,5 рази менш економічний, в рази зручніший престижніший - їздять корінні німці, на запитання чому не економлять -відповідь проста
я в цій машині провожу пів життя, тому не буду на своєму житті економити
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 18:49

  ЛАД написав:
  Damien написав:Я думаю, если сейчас организовать выборы и дать возможность проголосовать всем, в том числе военнослужащим и ухилянтам (то есть создать ситуацию, когда на пару дней никто не стреляет и не бомбит для военных, а людоловы исчезли на пару дней для ухилянтов),то Зеленский с треском проиграет выборы абсолютно любому кандидату.
Даже о котором вчера еще никто не слышал.
Даже условному Коле, сантехнику из ЖЭКа, если тот решит баллотироваться.
Не знаю, насколько точны результаты опроса, но, думаю, вы очень сильно ошибаетесь.

Та ладно, ви напевно далекі від простого народу. Якщо буде хоча б тиждень агітації і обговорення кандидатів(тобто чесні вибори) то Зеленський з тріском програє будь-кому.
Саме тому ніяких виборів не буде(до закінчення війни), навіть не надійтесь.
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 18:58

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Хороший показатель, не спорю.
Вот только по какому продукту будем оценивать?
Или по всем? Тогда как получить такой интегральный показатель?
И как сравнивать, если, например, автомобили, самолёты, Патриоты, Томагавки и многое другое мы (или другая страна) не производим? Или, к примеру, мы производим Таврию, а Германия Мерседес?
......
2 З іншого боку
приклад як стискають обєм інформації відео - визначають точку, яку людина не в стані побачити і її не відображають..
......

А это на удивление хороший критерий для сравнения :) - если фильм - даже не смотрят: какая, нафиг, разница - что там с точками было?..
Если _из_ одной страны народ массово выезжает 30 последних лет, а в другую - совсем наоборот - нет ли тут какой-то связи с уровнем/качеством/лучшестью (называйте как угодно) жизни? :wink:
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 19:04

БІнго!

  andrijk777 написав:Прийшла така шальна мисля:
А що якщо США(Трамп) спеціально це все організували в Ірані щоб нафта подорожчала?
Як мінімум я бачу 2 великих плюси:
1.Удар по Китаю(головному ворогу).
2.США є найбільшим виробником нафти і навіть експортує її. Їм економічно вигідна дорога нафта.

А нам розказують всяку лапшу, як завжди.

Бінго!
А ще: "США програло Ірану"
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 19:18

ропа ПА...

  flyman написав:
  andrijk777 написав:Прийшла така шальна мисля:
А що якщо США(Трамп) спеціально це все організували в Ірані щоб нафта подорожчала?
Як мінімум я бачу 2 великих плюси:
1.Удар по Китаю(головному ворогу).
2.США є найбільшим виробником нафти і навіть експортує її. Їм економічно вигідна дорога нафта.

А нам розказують всяку лапшу, як завжди.

Бінго!
А ще: "США програло Ірану"

"Нафта подорожчала до понад 108 доларів за барель"
https://epravda.com.ua/biznes/nafta-pod ... el-819360/

кароч сво_трампа "идет по плану"(с)андрийк777 :mrgreen:
