Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 305306307308

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 16:57

Re: Райффайзен Банк

Amethyst, наче ні.
Howl
Повідомлень: 6425
З нами з: 08.03.18
Подякував: 592 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 17:26

  Howl написав:Amethyst, наче ні.
Ааа, ну тоді тільки від стусана від ПерсМена... але ж можна ПерсМену все і надіслати :wink:
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6912
З нами з: 05.05.21
Подякував: 530 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 10:34

Re: Райффайзен Банк

-25% на каву в АТБ з карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/25-na-kavu-v ... -vid-rayfu
Пропозиція діє з 25.03 до 31.03
Assistant_Portal
Повідомлень: 2306
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 10:58

Re: Райффайзен Банк

До -37% на пральні засоби в АТБ з карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/do-37-na-pra ... -vid-rayfu
Діє з 25.03 до 31.03
Assistant_Portal
Повідомлень: 2306
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 17:34

pavyak Добрий день!
Хочемо пояснити, що страхування в кредитній картці «100 днів» діє лише для клієнтів віком від 60 років. У такому разі плата становить 1% від суми боргу на кінець останнього дня місяця. Більше деталей про кредитну картку на сайті за посиланням: https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... i/100-dniv .
Якщо під час оформлення кредиту виникнуть питання - напишіть у чат застосунку (Навушники - Написати в чат). Наші оператори підкажуть та допоможуть.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Представник банку
 
Повідомлень: 316
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 17:36

Eldarien Добрий день. Повністю поділяємо Вашу думку, що оновлення даних має бути простим і доступним без зайвих походів у відділення. Саме тому в MyRaif працює оновлення документів через Дію - дані передаються автоматично, а анкету можна підписати за допомогою Дія.Підпису.
Щоб оновити інформацію, просто відкрийте застосунок "MyRaif", зайдіть у розділ "Інше" → "Профіль і налаштування" та оберіть оновлення анкетних даних. Процес займає лише кілька хвилин. Якщо під час оновлення виникнуть запитання або щось піде не так, просто напишіть нам у чат застосунку. Ми швидко підкажемо та допоможемо пройти всі кроки .
Цінуємо Ваш час і робимо все, щоб якомога більше дій можна було виконувати дистанційно.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Представник банку
 
Повідомлень: 316
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
