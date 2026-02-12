Названо пробіг, після якого
батарея електрокара деградує

Названо пробіг, після якого батарея електрокара деградує
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 01:03

Названо пробіг, після якого батарея електрокара деградує

Пропонуємо до обговорення:
Спільне дослідження TÜV Nord та Carly розкрило реальні темпи зносу акумуляторів у сучасних електричних авто. Вчені проаналізували дані майже 50 000 машин, випущених у період з 2016 по 2026 рік. Отримані результати дозволяють точно визначити момент, коли місткість батареї починає знижуватися значно швидше.

Дивися повний текст
Названо пробіг, після якого батарея електрокара деградує
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 01:03

На деградацію батареї впливає: 1) Час, батарея старіє навіть без роботи, 2) Ступень розряда чи заряда, треба не заряджати повністю і не розряджати повністю, 3) Кількість циклів, 4) швидкість заряда/розяда.
Кількість кілометрів можна роздивлятися тільки в рамках одної моделі. Порівнювати км різних виробників і моделей, де батарея 20кВт і 100кВт зовсім ненауково. Треба порівнювати км/кВт. Скільки проїджае км машина на 1 кВт батареї. Температура теж такий собі аргумент, більшість машин стабілізує температуру кондиціонером. Автор - вчи матчасть !
gretzky_vic
