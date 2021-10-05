Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 16:21

Re: Райффайзен Банк

Ейджизм всюди, що ви до того банку причепились. Він страхує ризики. Нікого не дивує, що для професійних медичних оглядів молодим один перелік досліджень, а старшим більший (і ясна справа дорожчий). Або коли шукають працівника до якогось віку. Не посадять літню людину біля аварійного виходу літака.
Не відмовляють же повністю в обслуговуванні в банку. Створили індивідуальний підхід, як зробили це свого часу для військових які можуть загинути і не сплатити кредит (обнулити кредитні ліміти).
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 10:26

з березня з прострокованої фізичної атб-Райфкартки зняти готівку в банкоматах інших укр.банків можна? без комісії?
flysoulfly
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 13:11

flysoulfly Добрий день!
Термін дії всіх карток, дія яких завершилася під час війни (з лютого 2022 року) і тих карток, дія яких закінчується на поточний момент автоматично подовжується на 3 роки. Подовжені картки працюють в стандартному режимі:
►у банкоматах Райфу та інших банків;
►для оплати покупок у магазинах в POS-терміналах*;
►для оплати покупок онлайн*;
►у мобільному застосунку Райфу.
*Розрахунки в POS-терміналах, що обслуговуються іншими банками, та інтернет-трансакції можуть бути відхилені з причин технічних налаштувань.
Тобто змін в тарифах не відбувається і зняття готівки в банкоматах інших банків по території України здійснюється без комісії. Детальніше ознайомитися із тарифами можна за посиланням: https://raiffeisen.ua/storage/files/tariff-25032026.pdf
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 13:20

RaifHelp А що з картками Mastercard?
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 14:10

hv Добрий день!
Згідно з оновленими Тарифами Банку (https://raiffeisen.ua/storage/files/tariff-25032026.pdf), подальший перевипуск та обслуговування платіжних карток клієнтів здійснюватиметься Банком на базі платіжної системи Visa.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 14:14

RaifHelp, от що робить тотальна ШІ-za. І жодного слова, що наявні картки Мастеркард були анульовані 2 квітня 2026 року.
Цитують лише те, що в методичці. Контрол це, контрол ве.
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 00:40

  Кочевник написав:RaifHelp, от що робить тотальна ШІ-za. І жодного слова, що наявні картки Мастеркард були анульовані 2 квітня 2026 року.
Цитують лише те, що в методичці. Контрол це, контрол ве.

я б за оце ШІ в підтримці бив би мордой об стіл...
Це ж яка неповага до людей має бути, щоб змушувати живу людину спілкуватися з ботом.
Як би вони поставились, якби дзвінок від банку щодо погашення кредиту кожен перемикав би на власного ШІ асистента
sergey_sryvkin
