Ейджизм всюди, що ви до того банку причепились. Він страхує ризики. Нікого не дивує, що для професійних медичних оглядів молодим один перелік досліджень, а старшим більший (і ясна справа дорожчий). Або коли шукають працівника до якогось віку. Не посадять літню людину біля аварійного виходу літака. Не відмовляють же повністю в обслуговуванні в банку. Створили індивідуальний підхід, як зробили це свого часу для військових які можуть загинути і не сплатити кредит (обнулити кредитні ліміти).
flysoulfly Добрий день! Термін дії всіх карток, дія яких завершилася під час війни (з лютого 2022 року) і тих карток, дія яких закінчується на поточний момент автоматично подовжується на 3 роки. Подовжені картки працюють в стандартному режимі: ►у банкоматах Райфу та інших банків; ►для оплати покупок у магазинах в POS-терміналах*; ►для оплати покупок онлайн*; ►у мобільному застосунку Райфу. *Розрахунки в POS-терміналах, що обслуговуються іншими банками, та інтернет-трансакції можуть бути відхилені з причин технічних налаштувань. Тобто змін в тарифах не відбувається і зняття готівки в банкоматах інших банків по території України здійснюється без комісії. Детальніше ознайомитися із тарифами можна за посиланням: https://raiffeisen.ua/storage/files/tariff-25032026.pdf З повагою і турботою, фахівець Інна.
Кочевник написав:RaifHelp, от що робить тотальна ШІ-za. І жодного слова, що наявні картки Мастеркард були анульовані 2 квітня 2026 року. Цитують лише те, що в методичці. Контрол це, контрол ве.
я б за оце ШІ в підтримці бив би мордой об стіл... Це ж яка неповага до людей має бути, щоб змушувати живу людину спілкуватися з ботом. Як би вони поставились, якби дзвінок від банку щодо погашення кредиту кожен перемикав би на власного ШІ асистента