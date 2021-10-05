Ейджизм всюди, що ви до того банку причепились. Він страхує ризики. Нікого не дивує, що для професійних медичних оглядів молодим один перелік досліджень, а старшим більший (і ясна справа дорожчий). Або коли шукають працівника до якогось віку. Не посадять літню людину біля аварійного виходу літака. Не відмовляють же повністю в обслуговуванні в банку. Створили індивідуальний підхід, як зробили це свого часу для військових які можуть загинути і не сплатити кредит (обнулити кредитні ліміти).
flysoulfly Добрий день! Термін дії всіх карток, дія яких завершилася під час війни (з лютого 2022 року) і тих карток, дія яких закінчується на поточний момент автоматично подовжується на 3 роки. Подовжені картки працюють в стандартному режимі: ►у банкоматах Райфу та інших банків; ►для оплати покупок у магазинах в POS-терміналах*; ►для оплати покупок онлайн*; ►у мобільному застосунку Райфу. *Розрахунки в POS-терміналах, що обслуговуються іншими банками, та інтернет-трансакції можуть бути відхилені з причин технічних налаштувань. Тобто змін в тарифах не відбувається і зняття готівки в банкоматах інших банків по території України здійснюється без комісії. Детальніше ознайомитися із тарифами можна за посиланням: https://raiffeisen.ua/storage/files/tariff-25032026.pdf З повагою і турботою, фахівець Інна.
Кочевник написав:RaifHelp, от що робить тотальна ШІ-za. І жодного слова, що наявні картки Мастеркард були анульовані 2 квітня 2026 року. Цитують лише те, що в методичці. Контрол це, контрол ве.
я б за оце ШІ в підтримці бив би мордой об стіл... Це ж яка неповага до людей має бути, щоб змушувати живу людину спілкуватися з ботом. Як би вони поставились, якби дзвінок від банку щодо погашення кредиту кожен перемикав би на власного ШІ асистента
Hamster написав:Як зв'язатися з живим операторо? Неможливо замовити видачу валюти ні через чат ні по тел. То не розуміє питання то просто меле щось взагалі не по темі. Треба тікати з цього банку.
Тут пару дней назад в очередной раз божились, что Рея кожаного вызывает исправно По моему недавнему опыту, по телефону шансов нет (соглашается, но вешает трубку), но в чате на него спокойно переключает и даже не нужно об этом специально просить.
Hamster Добрий день. Рея - це помічник на базі штучного інтелекту, створений для швидкої допомоги з найпоширенішими запитами. Вона працює з короткими формулюваннями та передає звернення фахівцю у випадках, коли питання потребує додаткового опрацювання. Щиро шкода, що під час спілкування виникло непорозуміння та Вам не вдалося вирішити питання. Якщо запит щодо замовлення видачі валюти залишається актуальним, будь ласка, напишіть нам у Facebook або Instagram та зазначте Ваш ідентифікаційний номер і контактний телефон. Після отримання інформації ми передамо справу в роботу менеджеру клієнтського сервісу, який допоможе з оформленням замовлення та надасть необхідну консультацію. Також це дозволить нам проаналізувати роботу бота під час Вашого звернення та покращити якість сервісу. З повагою і турботою, фахівець Оля.