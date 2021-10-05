RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 307308309310

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 16:21

Re: Райффайзен Банк

Ейджизм всюди, що ви до того банку причепились. Він страхує ризики. Нікого не дивує, що для професійних медичних оглядів молодим один перелік досліджень, а старшим більший (і ясна справа дорожчий). Або коли шукають працівника до якогось віку. Не посадять літню людину біля аварійного виходу літака.
Не відмовляють же повністю в обслуговуванні в банку. Створили індивідуальний підхід, як зробили це свого часу для військових які можуть загинути і не сплатити кредит (обнулити кредитні ліміти).
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18593
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2601 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 10:26

з березня з прострокованої фізичної атб-Райфкартки зняти готівку в банкоматах інших укр.банків можна? без комісії?
flysoulfly
 
Повідомлень: 6063
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1945 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 13:11

flysoulfly Добрий день!
Термін дії всіх карток, дія яких завершилася під час війни (з лютого 2022 року) і тих карток, дія яких закінчується на поточний момент автоматично подовжується на 3 роки. Подовжені картки працюють в стандартному режимі:
►у банкоматах Райфу та інших банків;
►для оплати покупок у магазинах в POS-терміналах*;
►для оплати покупок онлайн*;
►у мобільному застосунку Райфу.
*Розрахунки в POS-терміналах, що обслуговуються іншими банками, та інтернет-трансакції можуть бути відхилені з причин технічних налаштувань.
Тобто змін в тарифах не відбувається і зняття готівки в банкоматах інших банків по території України здійснюється без комісії. Детальніше ознайомитися із тарифами можна за посиланням: https://raiffeisen.ua/storage/files/tariff-25032026.pdf
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 322
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 13:20

RaifHelp А що з картками Mastercard?
hv
 
Повідомлень: 213
З нами з: 10.08.09
Подякував: 93 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 14:10

hv Добрий день!
Згідно з оновленими Тарифами Банку (https://raiffeisen.ua/storage/files/tariff-25032026.pdf), подальший перевипуск та обслуговування платіжних карток клієнтів здійснюватиметься Банком на базі платіжної системи Visa.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 322
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 14:14

RaifHelp, от що робить тотальна ШІ-za. І жодного слова, що наявні картки Мастеркард були анульовані 2 квітня 2026 року.
Цитують лише те, що в методичці. Контрол це, контрол ве.
Кочевник
 
Повідомлень: 2536
З нами з: 16.02.17
Подякував: 406 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 00:40

  Кочевник написав:RaifHelp, от що робить тотальна ШІ-za. І жодного слова, що наявні картки Мастеркард були анульовані 2 квітня 2026 року.
Цитують лише те, що в методичці. Контрол це, контрол ве.

я б за оце ШІ в підтримці бив би мордой об стіл...
Це ж яка неповага до людей має бути, щоб змушувати живу людину спілкуватися з ботом.
Як би вони поставились, якби дзвінок від банку щодо погашення кредиту кожен перемикав би на власного ШІ асистента
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2352
З нами з: 19.02.14
Подякував: 658 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 11:16

Це якийсь треш з цією реєю

Як зв'язатися з живим операторо? Неможливо замовити видачу валюти ні через чат ні по тел. То не розуміє питання то просто меле щось взагалі не по темі. Треба тікати з цього банку.
Hamster
 
Повідомлень: 38
З нами з: 12.02.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 11:24

  Тут пару дней назад в очередной раз божились, что Рея кожаного вызывает исправно :mrgreen: По моему недавнему опыту, по телефону шансов нет (соглашается, но вешает трубку), но в чате на него спокойно переключает и даже не нужно об этом специально просить.

Тут пару дней назад в очередной раз божились, что Рея кожаного вызывает исправно :mrgreen: По моему недавнему опыту, по телефону шансов нет (соглашается, но вешает трубку), но в чате на него спокойно переключает и даже не нужно об этом специально просить.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6891
З нами з: 23.03.18
Подякував: 126 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
 
3
12
1
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 11:55

Hamster Добрий день. Рея - це помічник на базі штучного інтелекту, створений для швидкої допомоги з найпоширенішими запитами. Вона працює з короткими формулюваннями та передає звернення фахівцю у випадках, коли питання потребує додаткового опрацювання. Щиро шкода, що під час спілкування виникло непорозуміння та Вам не вдалося вирішити питання.
Якщо запит щодо замовлення видачі валюти залишається актуальним, будь ласка, напишіть нам у Facebook або Instagram та зазначте Ваш ідентифікаційний номер і контактний телефон. Після отримання інформації ми передамо справу в роботу менеджеру клієнтського сервісу, який допоможе з оформленням замовлення та надасть необхідну консультацію.
Також це дозволить нам проаналізувати роботу бота під час Вашого звернення та покращити якість сервісу.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 322
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 307308309310
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 177, 178, 179
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
1787 863569
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2026 12:34
Amethyst
Банк Власний Рахунок 1 ... 156, 157, 158
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
1571 1087348
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 кві, 2026 20:40
Amethyst
Банк Південний 1 ... 20, 21, 22
sens » Суб 01 січ, 2022 01:54
218 198268
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 кві, 2026 09:19
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.