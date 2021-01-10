RaifHelp написав:Hamster Добрий день. Рея - це помічник на базі штучного інтелекту, створений для швидкої допомоги з найпоширенішими запитами. Вона працює з короткими формулюваннями та передає звернення фахівцю у випадках, коли питання потребує додаткового опрацювання. Щиро шкода, що під час спілкування виникло непорозуміння та Вам не вдалося вирішити питання.
Якщо запит щодо замовлення видачі валюти залишається актуальним, будь ласка, напишіть нам у Facebook або Instagram та зазначте Ваш ідентифікаційний номер і контактний телефон. Після отримання інформації ми передамо справу в роботу менеджеру клієнтського сервісу, який допоможе з оформленням замовлення та надасть необхідну консультацію.
Також це дозволить нам проаналізувати роботу бота під час Вашого звернення та покращити якість сервісу.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
забавно. а чому не в спортлото чи, як казав класик, в лігу "певних" реформ? озвучте підстави, згідно яких банк переносить спілкування з клієнтом в фейсбук чи інстанграм. закон? нормативка нбу? дкбо? клієнт має мати то в обов'язковому порядку, щоб отримати консультацію? у вас там все добре?