Додано: Пон 13 кві, 2026 14:56

Вітаємо!Ми ознайомилися з Вашими зауваженнями й хотіли б надати пояснення.

Щодо банкоматів.Зняти готівку з гривневої картки можна в будь‑якому банкоматі на території України. Також ми встановлюємо валютні банкомати, у яких є можливість отримати кошти одразу у валюті. Станом на сьогодні валютні банкомати доступні в таких містах: Київ, Одеса, Полтава, Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, Бровари, Дніпро та Кременчук. Ми активно працюємо над розширенням цієї мережі, щоб валютні банкомати були доступні в ще більшій кількості міст.Актуальний перелік банкоматі можна переглянути за посиланням:Зняття коштів з валютних карток у наших банкоматах до 30.06.2026 року здійснюється без комісії.

Щодо тарифів.При запитах, пов’язаних із тарифами, бот надає актуальне посилання, де можна знайти саме той тариф, за яким обслуговується Ваш рахунок. Наприклад:-тариф «Райфкартка» - сторінка 1,-пакет послуг «Престиж» сторінка 3,-валютний картковий рахунок сторінка 10.Посилання на тарифи:

З повагою і турботою, фахівець Інна. Щодо нашого бота.Якщо запит звучить, наприклад, «зʼєднайте з оператором», бот спочатку намагається уточнити, з яким питанням звертається клієнт. Це дозволяє швидше надати відповідь без очікування. У разі, якщо деталей за запитом недостатньо або питання складне, віртуальний помічник рекомендує продовжити спілкування в чаті з оператором.Основна мета Реї - правильно зрозуміти запит клієнта та допомогти максимально швидко й зручно.Разом з тим, ми розуміємо, що бувають ситуації, коли віртуальний помічник може не відразу коректно розпізнати запит. Ми постійно вдосконалюємо Рею, щоб взаємодія з нею була ще простішою та приємнішою, а Ваш досвід користування сервісами Райфу - максимально комфортним.З повагою і турботою, фахівець Інна.

Пояснення теж залишають бажати кращого... Три абзаци тексту без жодної користіЯ не питав про гривневі карткиЯ не питав про банкоматиЯ не питав де вони.Я не питав, над чим ви працюєте.Я не питав про валютні банкоматиНавіщо ви все це написали? Я питав про зняття валюти з картки у відділенні. Зокрема, чи відрізняється щось при знятті з валютної картки в порівнянні з валютним рахунком, бо картка відкривається в додатку, а рахунок - ні, або не факт, не в курсі.Мене не цікавлять пояснення бота. Вас би цікавили пояснення мого бота?..Мене цікавить відповідь на моє питання.Я не питав про тарифи.Я не питав де мені їх шукати. Гугль із цим впорається краще за вашого бота.Ваша відповідь така само безглузда. Треба відповісти "зняття валюти з картки без комісії", або вказати комісії якщо вони є.А ви мені надаєте посилання на 10+ сторінок. Ви самі читали той документ? Не звернули увагу, що там навіть сторінки не пронумеровані?.. Як ви посилаєтесь на сторінку 10, рахувати вручну?..Ви самі собі заперечуєте."«зʼєднайте з оператором», бот спочатку намагається уточнити, з яким питанням звертається клієнт. Це дозволяє швидше надати відповідь без очікування"Це якийсь розумовий розлад, чи що? Як відмова виконати запит може дозволити швидше надати відповідь?.."Основна мета Реї" - змусити клієнта спілкуватися з ботом."Ми постійно вдосконалюємо Рею, щоб взаємодія з нею була ще простішою та приємнішою"ТА НАМ НЕ ТРЕБА ВЗАЄМОДІЯ З ВАШИМ БОТОМ ВЗАГАЛІ !!!Навіщо ви вдосконалюєте те, що нам не потрібно? ВИ б краще вдосконалили підтримку. Рівень задоволення клієнтів та швидкість вирішення питань.Нормальний сервіс зробив би акцент на виконанні запитів клієнтів.Якщо клієнт хоче оператора - надайте йому оператора.Якщо не можете - повідомте все, що стосується саме оператора, коли буде, час роботи операторів, передбачуваний час очікування з'єднання. І тільки якщо оператора не буде, а час очікування буде достатньо довгий, тоді, МОЖЛИВО, клієнт захоче в цей час поспілкуватися із вашим ботом. Що не скасовує в цей час його черги до оператора.а нормальний бот - має САМ з'єднувати з оператором, якщо не здатний одразу надати чітку відповідь на питання, а не ЗАВАЖАТИ клієнту отримати відповідь якнайшвидше.