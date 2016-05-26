RaifHelp написав: Якщо в застосунку з тих чи інших причин актуалізувати дані немає можливості, можна написати до чату: "Навушники" - "Написати в чат" і наші оператори підкажуть альтернативні шляхи та допоможуть вирішити запит.

Маючи досвід спілкування з ботом ПриватБанком, я пробував допомогти пенсіонеру обійти цього бота -- 30 хвилин спілкування і з'єднатися з оператором я не зміг.Візьміть приклад із ПриватБанку, Сенс банку. Якщо боту декілька разів написати "оператор", то бот уже без питань з'єднує з оператором.Я боту писав різні словосполучення щодо актуалізації даних. Він мені на них надає загальну відповідь, як пройти цей процес. Але не давав запропонувати з'єднання з оператором. Уже писав "оператор", він уточнював суть питання, написав і знову по колу. Дуже складно.Фактично весь процес у пенсіонера був наступний.Телефонували з відділення і повідомили про необходимість пройти актуалізацію даних. Пенсіонер не може відвідати відділення банку, бо в населеному пункті, де він находився відділення немає. Через застосунок можна було оновити якщо є біометричні документи в Дії (зауважу, що людина може мати біометричні документи, але якщо документ оформлено без РНОКПП, то в Дії він не відображається). Зміг допомогти, щоб пенсінеру зателефонували й вона пройшла процес у телефонному режимі. Але потім, як виявилося необхідно було продовжити процес у застосунку.Відносно складний процес. На сайті детального опису немає щодо цієї процедури.