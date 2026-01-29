|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 20 кві, 2026 15:10
Alla77777 написав:Letusrock
так, бачила. Знаю, що він (Успіх) служив в ЗСУ, часто нам писав. І Холяву давно не бачила (з цікавістю завжди його читала, відгукніться))
Успіх давно звільнився з ЗСУ, останні місці перед зникненням писав вже як цивільний.
А пан Холява періодично заходить, правда без конструктиву)
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 3119
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 20 кві, 2026 15:11
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
А где вы увидели, что я "розповідаю як там"?
Ну якщо ви кажете форумчанину шо він влаштується дуже бистро, то можливо припустить шо особисто ви знаєте як він там влаштується. Чи ви знаєте з чиїхсь розповідей?
Я вижу как прилаштувався Соловьёв
Це хтось з окупованих територій?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 4151
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 20 кві, 2026 15:19
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
......
й взагалі мова йшла про те, як всі поїдуть, коли відкриють кордони. от я й питаю - куди поїдуть?.. щось ніхто відповісти не може...
Казалось бы - "ехать народу некуда" - значит кордоны можно спокойно открывать. А почему не открывают? - щось ніхто відповісти не може...
питання - куди поїдуть, коли цей режим захисту буде скасовано?..
Как кордоны откроют - поедут куда глаза глядят - по безвизу. так зрозуміло?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11923
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 20 кві, 2026 15:19
Рада, що всі живі й здорові!
-
Alla77777
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 17.12.18
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 20 кві, 2026 15:24
барабашов написав: холява написав:
Нажаль стерли .....
ДЛЯ БЕТОНА
Всім добрий день всіи здоров'я .
Ви кажіть тільки за себе - я ухилянт ,я не здатен захищати те що є у мене , я БРЕХЛО у якого 2 сини у Полщі ,разом з мамою ...страшно мучаться ....можу ще
Тов.Семинарист здраствуйте.
Вы выехали с этой территории? Или в Запоре?
Как там с дронами по жилым домам и линиям электроснабжения обстановка? Лучше чем в Никополе и Марганце?
Бажаю здоровʼя.
Я багато раз писав що находжусь у Запоріжжі .Працюю .
Їздив у відпустку до дочки у Польщу.
Ми тут гарно живемо. Ціни у нас на ринку дешевші а про смак і казати дарма .
Колись (років 15—20) пив там пиво «Варка стронг»спробував і зараз —велика різниця у худшу сторону.Але як там спокійно.
У Запоріжжі іде війна дронів . Гучно постійно. Людей дуже мало а прилітає постійно
По жилих домах прилітає.
Є загиблі….
Що вам ще сказати….ми НЕ ЗДАЄМСЯ …
Добавили пенсію , виплати незначні (1500).
)))….. поїхав на станцію масло міняти сказали 700 , приїхав взяли 1200 —Поддон знімали …
Заробляють як можуть —жулики….)))
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5359
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4146 раз.
- Подякували: 4563 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Пон 20 кві, 2026 15:52
Холява, дякую, що відгукнулися!)
-
Alla77777
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 17.12.18
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 20 кві, 2026 16:03
И немного Евро-политики: тут на удивление много писали про Орбана, но почему-то вообще ни слова про Румена Радева...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11923
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 20 кві, 2026 16:15
знацця, PR не проплачено
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42796
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1638 раз.
- Подякували: 2882 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 20 кві, 2026 16:20
ЛАД написав: Shaman написав:
..........
це ви мені розповідали про реальний світ без правил та рожевих окулярів. тримайте в обидві руки. що тепер за питання - а Іран за що? в цьому випадку всі притомні люди розуміють, за що Іран. й моє припущення, пересічні іранці легко поміняли б можливість бомбити Ізраіль на нормальну економіку - але хто ж їх питає.
тому так США в ПОРУШЕННЯ міжнародних законів приводить Іран до тями. як на Дикому Заході. всі досягнення в міжнародних відносинах останніх 80 років після 2СВ спустили в унітаз. маю надію відбудують нові правила - але для цього треба ще й Рашу привести до тями. й якщо Китай не нападе на Тайвань...
що ЛАД, не подобається жити в "реальному" світі? може краще за правилами, існування яких ви так вперто заперечували?..
Вы уж как-то определитесь - вы признаёте, что я правильно писал "про реальний світ без правил та рожевих окулярів" или будете продолжать смотреть на США, как на "сияющий град на холме", который борется против "мирового зла" за всё хорошее и доброе?
Какие "досягнення в міжнародних відносинах останніх 80 років після 2СВ" Ирае "спустил в унітаз"? Или это вы так о США?
А "за правилами" жити, може, й краще, вот только надо помнить, что все эти правила легко нарушаются, когда нужно и когда для этого есть сила.
"Рашу до тями" приводить будете ядерной войной?
А подобається - не подобається жити в "реальному" світі...
Мы все в нём живём.
Только можно жить с открытыми глазами, понимая, где живёшь, а можно одеть розовые очки и представлять, что живёшь в Царстве Божием.
щодо "торсіонного слєда поля первих ліц" та інші "міжнародні правила переговоров Спарти" з отключєнієм інета
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42796
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1638 раз.
- Подякували: 2882 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 20 кві, 2026 17:05
Shaman написав:
Це твоя ключова логічна помилка.Немає ніяких "міжнародних законів" чи "міжнародних правил", а є фантізії придумані США, які самі США не виконують.
Якби цих фантазій не було то Україна не відмовилась від ЯЗ в 90-х. і не було б ніякої війни зараз.
Але США придумали казку що правила є і вони працюють і Україна(і інші) повелись. Саме тому США в великій мірі винувата у війні. Зрозуміло що винувата РФ, але ми ж не будемо звинувачувати вовка що він з'їв вівцю, ми будемо звинувачувати пастуха.
А в 2014 виявилось(наяву) що Україна ЛОХ.
А деякі, як ти, і досі вірить в якісь там "міжнародні правила".
І помагають нам зовсім не через "міжнародні правила" а тому що їм вигідно це робити, їм вигідно щоб Україна трималась і "сточувала" РФ. На сьогодні це вже очевидно.
І по Ірану. Я не на стороні Ірану, але з точки зору справедливості Іран все робить правильно. На нього несправедливо напали, і він знайшов слабке місце - Ормузьку протоку і б'є туди.
А США б'ють по Ірану не тому що він щось там порушив(РФ багато що порушила і нічого) а тому що можуть. А проти РФ - не можуть.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7676
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|5021
|
|
|0
|6785
|
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
|
|36
|275920
|
|