Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2026 22:36
gonzo написав:
Гадаєте, що жовті 96 через шрьоодер пускають? Їм же приносять в касу мотлох, його ж треба кудись дівати
віддають іншим банкам які не мають своєї інкасації, частину обмінюють на нові у Європі
ніколи в райфе не бачив старих купюр на видачу
Зелень с 2001-го - принимали через депозит (были среди них и 1996, и даже одна сотка с малым портретом). Из кассы под заказ (мол, ЕСЛИ заказывать - то получишь синими, а без заказа - какими будут в кассе отделения) как-то получил у них (недосмотрев) несколько синих соток с пятнами (в другом банке - отказались их принять, мол, плесень - закинул их на счет через терминал). После чего - прикупил себе УФ-фонарик ДЛЯ купюр и НЕ рисковал бы снятием баксов/евро через банкомат.
Дорогое развлечение инкассировать наличку в Европу и назад - поэтому думаю, казначеи продают "мотлох" налом другим банкам... А ещё, наблюдая как кассир аккуратно складывает полученную от меня зелень, перематывая бумажной ленточкой и подписывая - с удивлением переспросил, а для чего это? На что ответила, мол, сдаем в хранилище...
Миша-клиент
Додано: Вів 28 кві, 2026 07:38
Питання про Рею.
Вирішив закрити один рахунок, побалакав з Реєю, вона прийняла заявку, повідомила, що протягом години рахунок буде закрито. Попросила оцінити її роботу.
Все гаразд.
Але тільки рахунок так і залишається відкритим.
Який правильний промт для закриття рахунку через Рею?
Arbitr
Додано: Вів 28 кві, 2026 15:11
Искатель Добрий день. Валютні банкомати підкріплюються купюрами різних номіналів, щоб клієнти мали змогу знімати зручні для себе суми. Станом на сьогодні для зняття доступні євро номіналом 50 та 100, а також долари США номіналом 10, 20, 50 і 100.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Додано: Вів 28 кві, 2026 15:24
Arbitr Добрий день.Судячи з опису, Ви все виконали коректно: у боті було обрано опцію закриття рахунку, після чого система запропонувала доступні рахунки, далі обрали потрібний, відповіли на кілька уточнювальних запитань, зокрема щодо причини закриття та переказу залишку коштів, і відправили заявку.
Хочемо повідомити, що вчора спостерігалась короткострокова технічна проблема з одним із внутрішніх сервісів, через що заявки, подані ботом, могли не обробитися. Перепрошуємо за спричинені незручності. Якщо рахунок досі не закрито, будь ласка, подайте заявку ще раз.
Дякуємо за розуміння.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Додано: Вів 28 кві, 2026 20:49
RaifHelp написав:
подайте заявку ще раз.
Сьогодні до 17 години повторно подав через Рею заявку, все гаразд, але станом на зараз рахунок та карта на місці.
Сьогодні теж якісь короткострокові проблеми?
Arbitr
