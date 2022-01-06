Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2026 22:36
gonzo написав:
Гадаєте, що жовті 96 через шрьоодер пускають? Їм же приносять в касу мотлох, його ж треба кудись дівати
віддають іншим банкам які не мають своєї інкасації, частину обмінюють на нові у Європі
ніколи в райфе не бачив старих купюр на видачу
Зелень с 2001-го - принимали через депозит (были среди них и 1996, и даже одна сотка с малым портретом). Из кассы под заказ (мол, ЕСЛИ заказывать - то получишь синими, а без заказа - какими будут в кассе отделения) как-то получил у них (недосмотрев) несколько синих соток с пятнами (в другом банке - отказались их принять, мол, плесень - закинул их на счет через терминал). После чего - прикупил себе УФ-фонарик ДЛЯ купюр и НЕ рисковал бы снятием баксов/евро через банкомат.
Дорогое развлечение инкассировать наличку в Европу и назад - поэтому думаю, казначеи продают "мотлох" налом другим банкам... А ещё, наблюдая как кассир аккуратно складывает полученную от меня зелень, перематывая бумажной ленточкой и подписывая - с удивлением переспросил, а для чего это? На что ответила, мол, сдаем в хранилище...
Додано: Вів 28 кві, 2026 07:38
Питання про Рею.
Вирішив закрити один рахунок, побалакав з Реєю, вона прийняла заявку, повідомила, що протягом години рахунок буде закрито. Попросила оцінити її роботу.
Все гаразд.
Але тільки рахунок так і залишається відкритим.
Який правильний промт для закриття рахунку через Рею?
Додано: Вів 28 кві, 2026 15:11
Искатель Добрий день. Валютні банкомати підкріплюються купюрами різних номіналів, щоб клієнти мали змогу знімати зручні для себе суми. Станом на сьогодні для зняття доступні євро номіналом 50 та 100, а також долари США номіналом 10, 20, 50 і 100.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: Вів 28 кві, 2026 15:24
Arbitr Добрий день.Судячи з опису, Ви все виконали коректно: у боті було обрано опцію закриття рахунку, після чого система запропонувала доступні рахунки, далі обрали потрібний, відповіли на кілька уточнювальних запитань, зокрема щодо причини закриття та переказу залишку коштів, і відправили заявку.
Хочемо повідомити, що вчора спостерігалась короткострокова технічна проблема з одним із внутрішніх сервісів, через що заявки, подані ботом, могли не обробитися. Перепрошуємо за спричинені незручності. Якщо рахунок досі не закрито, будь ласка, подайте заявку ще раз.
Дякуємо за розуміння.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: Вів 28 кві, 2026 20:49
RaifHelp написав:
подайте заявку ще раз.
Сьогодні до 17 години повторно подав через Рею заявку, все гаразд, але станом на зараз рахунок та карта на місці.
Сьогодні теж якісь короткострокові проблеми?
Додано: Вів 28 кві, 2026 23:52
Arbitr написав: RaifHelp написав:
подайте заявку ще раз.
Сьогодні до 17 години повторно подав через Рею заявку, все гаразд, але станом на зараз рахунок та карта на місці.
Сьогодні теж якісь короткострокові проблеми?
Здається ми навіть знаємо, хто їх уже другий день викликає. Не ламайте банк! Йому якось ще треба міжнародний тероризм спонсорувати.
Додано: Сер 29 кві, 2026 11:11
Arbitr Добрий день! Хочемо перепросити за затримки. Створені вчора заявки вже були опрацьовані, в разі виникнення питань напишіть нам в особисті повідомлення, переглянемо.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Додано: Сер 29 кві, 2026 12:17
Як тут отримати кредитний ліміт? Вже дуже довгий час в розділі Кредити жодних пропозицій. Через відділення якось реально зробити? Купа інших банків дають ліміти без проблем, а тут і в Радабанк взагалі ніяк не виходить отримати.
Додано: Сер 29 кві, 2026 13:00
Striker написав:
Як тут отримати кредитний ліміт? Вже дуже довгий час в розділі Кредити жодних пропозицій. Через відділення якось реально зробити? Купа інших банків дають ліміти без проблем, а тут і в Радабанк взагалі ніяк не виходить отримати.
УБКІ (і ПВБКІ) > 450
Треба отримувати тута з/п.
Або оформити Преміальний Пакет... і десь через півроку Персмен може сам запропонувати кредліміт, перевіривши ОК-5
І це якщо вам ще немає 58..60 років
Додано: Сер 29 кві, 2026 13:05
Amethyst написав:
Треба отримувати тута з/п.
Та ні, дякую, в мене в ПУМБі з/п, і ліміт там під 100к. Коротше, не світить.
