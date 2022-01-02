RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 316317318319

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 21:24

  RaifHelp написав:Oberon Добрий день! Ми розуміємо Ваше розчарування й так само хотіли б повернути все назад та зарахувати кешбек, якби це було технічно можливо. Для нас важливо не втрачати Вашу довіру і радувати приємними акціями та пропозиціями.
Хочемо перепросити за емоції, які спричинило незарахування кешбеку. На жаль, реєстрація в одній сесії дійсно є важливою складовою для коректної фіксації у системі факту реєстрації за реферальним посиланням.
Ми активно працюємо над покращенням цієї системи. Сподіваємось, що надалі Ваш досвід взаємодії з Райфом буде лише позитивним і приємним.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.

Це так само, як я доєднався до вашого банку аби відкрити кредитку.
Для початку запропонували відкрити дебетку, але на вході попросили фінансові документи ок5, два тижні мурижили, кілька скарг і відкрили дебетову (дибілізм). Потім ще самі на свій розсуд відкрили атб-не гівно, і після скарги закрили. Кожен місяць пхають кредитну пропозицію і після заповнення ніфіга звісно не дають.
І цей дебілізм триває уже рік.
Феєричні довбограї
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1935
З нами з: 06.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 11:46

idealstorm Добрий день. Розуміємо, що процес відкриття рахунку та подальша взаємодія могли викликати у Вас розчарування через тривалість розгляду та додаткові запити. Водночас оформлення продуктів в Райфі здійснюється відповідно до встановлених правил, внутрішніх процедур Банку та чинного законодавства. Рішення приймаються індивідуально, з урахуванням внутрішніх критеріїв та аналізу наданої інформації, тому інколи вони можуть відрізнятися від очікувань клієнта.
Щодо кредитних пропозицій, вони формуються автоматично для клієнтів Райфу та залежать від рівня офіційного доходу, кредитного навантаження та кредитної історії. Переглянути наявні офери можна в застосунку в меню "Кредити".
Якщо бажаєте, щоб ми детально розібрали саме Ваш випадок і надали конкретні роз’яснення, будь ласка, напишіть нам у приватні повідомлення або через офіційні канали підтримки - будемо раді допомогти.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 343
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 12:25

  RaifHelp написав:Oberon Добрий день! Ми розуміємо Ваше розчарування й так само хотіли б повернути все назад та зарахувати кешбек, якби це було технічно можливо. Для нас важливо не втрачати Вашу довіру і радувати приємними акціями та пропозиціями.
Хочемо перепросити за емоції, які спричинило незарахування кешбеку. На жаль, реєстрація в одній сесії дійсно є важливою складовою для коректної фіксації у системі факту реєстрації за реферальним посиланням.
Ми активно працюємо над покращенням цієї системи. Сподіваємось, що надалі Ваш досвід взаємодії з Райфом буде лише позитивним і приємним.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.

А можна десь побачити детальну інструкцію (можливо, Ви розпишете тут?), як правильно рефералу все зробити, щоб отримати кешбек?
Искатель
 
Повідомлень: 6489
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 4881 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 15:50

Re: Райффайзен Банк

Знижки до 40% в АТБ з карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/znyzhky-do-4 ... 1778673511
Максимальні знижки діють до 19.05
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2362
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2026 18:49

Искатель Добрий день.
Щоб Ваш друг міг взяти участь у реферальній програмі, важливо, щоб він відповідав кільком базовим умовам: був старше 18 років, мав ІПН, не був публічною особою та не користувався послугами Райфу протягом останнього року (тобто або взагалі не мав підписаної Публічної угоди, або вона була закрита щонайменше рік тому).
Далі все досить просто. Потрібно перейти за реферальним посиланням і пройти реєстрацію в MyRaif без перерв, у межах одного процесу. Після цього слід відкрити рахунок і активувати картку - і винагорода буде нарахована автоматично.
Також є додатковий бонус: якщо здійснити оплату карткою на суму від 100 грн до 17 травня включно, кожен отримає ще +200 грн кешбеку після завершення акції.
Більше деталей можна переглянути за посиланням:
https://raiffeisen.ua/uk/aem/mgm.html#a ... 5a2a1b4f97
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 343
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 11:20

Re: Райффайзен Банк

Завітайте до нового АТБ і скористайтеся -39% на цукерки «Любімов» з карткою Райфу
https://news.finance.ua/ua/zavitayte-do ... koyu-rayfu
з 20.05 до 26.05
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2362
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2026 09:56

-5% на смартфони й телевізори Samsung

-5% на смартфони й телевізори Samsung при оплаті бізнес-картками від Райфу
https://news.finance.ua/ua/5-na-smartfo ... -vid-rayfu
Пропозиція діє до 31.12.2027
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2362
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 316317318319
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МТБ Банк 1 ... 30, 31, 32
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
311 297444
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2026 17:45
Assistant_Portal
ПроКредит Банк 1 ... 47, 48, 49
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
481 256187
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2026 05:43
Investor_K
Ідея Банк 1 ... 71, 72, 73
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
729 466428
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2026 13:17
Rimlyanin1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11535)
22.05.2026 11:24
Invest Talk Summit (9)
22.05.2026 11:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.