Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 10:04

  justauser написав:Які комісії/тарифи на придбання ОВДП в додатку МайРайф?


Відсутні комісії/тарифи до 31/12/2026
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 10:27

Якщо можна, джерело інформації.
Тобто просто оплачую зі своєї картки суму покупки і все?
Куди зарахуються придбані папери і де будуть зберігатися?
Дякую.
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 14:47

justauser Добрий день.
До 31 грудня 2026 року комісія за придбання ОВДП у MyRaif відсутня.
Ознайомитись з деталями можна за посиланням:
https://raiffeisen.ua/uk/aem/investytsi ... eramy.html
Якщо виникнуть додаткові запитання - напишіть нам у чат MyRaif, із задоволенням підкажемо.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 17:32

Хочу дещо уточнити.
Коли я куплю ОВДП в додатку, то банк автоматично відкриє мені рахунок для цінних паперів? Так процедура платна? Або зберігання на такому рахунку придбаних паперів?

Дякую.
