justauser Добрий день. До 31 грудня 2026 року комісія за придбання ОВДП у MyRaif відсутня. Ознайомитись з деталями можна за посиланням: https://raiffeisen.ua/uk/aem/investytsi ... eramy.html Якщо виникнуть додаткові запитання - напишіть нам у чат MyRaif, із задоволенням підкажемо. З повагою і турботою, фахівець Оксана.
Хочу дещо уточнити. Коли я куплю ОВДП в додатку, то банк автоматично відкриє мені рахунок для цінних паперів? Так процедура платна? Або зберігання на такому рахунку придбаних паперів?
justauser Добрий день! Так, рахунок у цінних паперах відкриється автоматично після підписання Вами договору на купівлю облігацій в застосунку. Відкриття такого рахунку є безкоштовним, так само як і облік облігацій на рахунку. Тарифи діють з 12.02.2026 до 31.12.2026 для фізичних осіб-резидентів, які відкрили рахунок через "MyRaif". З повагою і турботою, фахівець Оля.
justauser написав:Які комісії/тарифи на придбання ОВДП в додатку МайРайф?
Я хотів у березні придбати 4 єврових. Поклав кошти, ініціював процедуру через додаток, перетелефонували, сказали ще раз зателефонують. Чекав декілька днів, намагався дізнатися, коли буде наступний крок. Потім злякався, що нічого не рухається через фінмоніторниг, що запущено процедуру блокування, при якій є п'ять днів, щоб обнулити рахунки. За три три дні зняв все з рахунків. До сьогодні так і ніхто і не зателефонував. Тут у гілці також писали, що ввели комісії у кінці минулого року і при виплаті попали на ці комісії.