Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 10:04

  justauser написав:Які комісії/тарифи на придбання ОВДП в додатку МайРайф?


Відсутні комісії/тарифи до 31/12/2026
Navegantes
 
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 10:27

Якщо можна, джерело інформації.
Тобто просто оплачую зі своєї картки суму покупки і все?
Куди зарахуються придбані папери і де будуть зберігатися?
Дякую.
justauser
 
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 14:47

justauser Добрий день.
До 31 грудня 2026 року комісія за придбання ОВДП у MyRaif відсутня.
Ознайомитись з деталями можна за посиланням:
https://raiffeisen.ua/uk/aem/investytsi ... eramy.html
Якщо виникнуть додаткові запитання - напишіть нам у чат MyRaif, із задоволенням підкажемо.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 17:32

Хочу дещо уточнити.
Коли я куплю ОВДП в додатку, то банк автоматично відкриє мені рахунок для цінних паперів? Так процедура платна? Або зберігання на такому рахунку придбаних паперів?

Дякую.
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 18:39

Тут всі відповіді
https://raiffeisen.ua/uk/aem/custodial- ... a51854849a
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 18:45

justauser Добрий день! Так, рахунок у цінних паперах відкриється автоматично після підписання Вами договору на купівлю облігацій в застосунку. Відкриття такого рахунку є безкоштовним, так само як і облік облігацій на рахунку. Тарифи діють з 12.02.2026 до 31.12.2026 для фізичних осіб-резидентів, які відкрили рахунок через "MyRaif".
З повагою і турботою, фахівець Оля.
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 10:08

ОВДП

  justauser написав:Які комісії/тарифи на придбання ОВДП в додатку МайРайф?


Я хотів у березні придбати 4 єврових. Поклав кошти, ініціював процедуру через додаток, перетелефонували, сказали ще раз зателефонують. Чекав декілька днів, намагався дізнатися, коли буде наступний крок.
Потім злякався, що нічого не рухається через фінмоніторниг, що запущено процедуру блокування, при якій є п'ять днів, щоб обнулити рахунки.
За три три дні зняв все з рахунків. До сьогодні так і ніхто і не зателефонував.
Тут у гілці також писали, що ввели комісії у кінці минулого року і при виплаті попали на ці комісії.
