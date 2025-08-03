Додано: Сер 16 лип, 2025 10:52

Feh14 написав: А что это они рекламируют свою кредитку, где"Безкоштовне зняття та переказ кредитних коштів"? Оно в грейсе вообще то?

Когда то такой прикол у ПУМБа был, не долго правда.

Но в Ощаде не верю, значит я не так понимаю. А что это они рекламируют свою кредитку, где"Безкоштовне зняття та переказ кредитних коштів"? Оно в грейсе вообще то?Когда то такой прикол у ПУМБа был, не долго правда.Но в Ощаде не верю, значит я не так понимаю.

4) У випадку отримання за Платіжною карткою кредитних коштів готівкою та/або переказу коштів з Карткового рахунку на будь-який інший рахунок процентна ставка за користування Кредитом/комісійна винагорода за обслуговування Кредиту, визначена для Грейс-періоду, не застосовується..

Лаана, почитаю за вас то ДКБОрозділ ХХІІ. п.1.18.7 Грейс-період:Тобто поза грейсом (під 3.9% в міс), але таки і без коміс можна зняти кредитні з Моря.Оті "" в кінці сам ощАд поставив. Отакої