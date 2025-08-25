|
Ощадбанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 сер, 2025 19:51
Залишились ще безкоштовні р2р з Моя карта. Був ліміт,наче, 20к.
novichok
Повідомлень: 3636
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 313 раз.
Додано: Пон 25 сер, 2025 20:33
novichok Так
valya
Повідомлень: 1895
З нами з: 31.10.12
Подякував: 665 раз.
Подякували: 128 раз.
