Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.6 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
5
2- Погане. Некомпетентне.
28%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
4%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 07:50

candidat Ексім. але його банкомати ще треба попошукати
KVV
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
