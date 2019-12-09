Додано: Сер 19 лис, 2025 06:36

Ну это ни о чём. Переводы между своими карманами мониторятся по минимуму даже, если один из карманов - это наличка. Некоторые меморандумные банки даже не лимитируют такие переводы. На этом в некоторых случаях можно сыграть, например, СЭПнув на свои счета в нескольких банках, а потом оплачивать кому-то другому уже мелкими частями, которые финмон не возбуждают. Правда, в нашей любимой постанове это называется дроблением и уже само по себе подозрительное действие, если заметят. В Авангарде у меня даже спрашивали зачем это я со своего Мониного счёта перевожу к ним на свой же, а потом по договору покупки другому человеку, а не перевожу сразу от Мони. К таким вопросам нужно быть, как минимум, готовым.А вот если не себе или не от себя - ууу. Сенс на сенсовый же счёт погашает ОВГЗ - и то принеси не только справку о доходах, но и справку о покупке этих ОВГЗ ранее. И это ещё самый невинный вариант.