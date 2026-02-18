RSS
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 07:50

candidat Ексім. але його банкомати ще треба попошукати
KVV
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 14:23

  candidat написав:Подскажите, есть банкоматы других банков, которые выдают по чужим картам по 20 тысяч грн раз в три часа (или что-то в этом роде), как банкоматы Ощада и Привата?
Кредо, Акорд - овер20К за раз
...колись :(
flysoulfly
 
Повідомлень: 6035
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1938 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 10:54

Re: Ощадбанк

Вичитав в Інтернеті https://finance.novyny.live/limiti-na-z ... 12607.html
"Згідно з правилами Ощадбанку, у лютому передбачена гранична межа на зняття готівкових коштів з карт у розмірі 10 тис. грн на добу через банкомати." Тут все вірно, хто-що знає?
finfen
 
Повідомлень: 275
З нами з: 18.05.17
Подякував: 96 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 13:17

Re: Ощадбанк

finfen написав:Вичитав в Інтернеті https://finance.novyny.live/limiti-na-z ... 12607.html
"Згідно з правилами Ощадбанку, у лютому передбачена гранична межа на зняття готівкових коштів з карт у розмірі 10 тис. грн на добу через банкомати." Тут все вірно, хто-що знає?
В нічній час.
vadymbanker
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 14:18

  vadymbanker написав:
finfen написав:Вичитав в Інтернеті https://finance.novyny.live/limiti-na-z ... 12607.html
"Згідно з правилами Ощадбанку, у лютому передбачена гранична межа на зняття готівкових коштів з карт у розмірі 10 тис. грн на добу через банкомати." Тут все вірно, хто-що знає?
В нічній час.

Це ж про "переказувати за один раз під час фінансової операції не більш ніж 10 тис. грн.", в не про банкомати.
alibob
 
Повідомлень: 789
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 14:45

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:В нічній час.

де банкомати не вказане нічний час
finfen
 
Повідомлень: 275
З нами з: 18.05.17
Подякував: 96 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 15:50

Re: Ощадбанк

  finfen написав:Вичитав в Інтернеті https://finance.novyny.live/limiti-na-z ... 12607.html
"Згідно з правилами Ощадбанку, у лютому передбачена гранична межа на зняття готівкових коштів з карт у розмірі 10 тис. грн на добу через банкомати." Тут все вірно, хто-що знає?

Там же написано, що типовий ліміт на банкомат 10к грн/доба, але можна підняти у Ощад24 на ГЛ до 100к грн/доба. 10к, ніби, вже 100 років типовий ліміт, що саме Вас здивувало?
klug
 
Повідомлень: 9033
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 16:39

Re: Ощадбанк

Сьогодні з двох різних карт Ощадбанку однієї особи (пенсіонера) знімав сумарно 11600 грн. При цьому на моніторі банкомата писалось, що ліміт зняття 25к/доба.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1521
З нами з: 08.06.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
 
