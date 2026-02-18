Ощадбанк
Додано: Чет 15 січ, 2026 07:50
candidat Ексім. але його банкомати ще треба попошукати
KVV
Додано: Чет 15 січ, 2026 14:23
candidat написав:
Подскажите, есть банкоматы других банков, которые выдают по чужим картам по 20 тысяч грн раз в три часа (или что-то в этом роде), как банкоматы Ощада и Привата?
Кредо, Акорд - овер20К за раз
...колись
flysoulfly
1
Додано: Сер 18 лют, 2026 10:54
Вичитав в Інтернеті
https://finance.novyny.live/limiti-na-z ... 12607.html
"Згідно з правилами Ощадбанку, у лютому передбачена гранична межа на зняття готівкових коштів з карт у розмірі 10 тис. грн на добу через банкомати." Тут все вірно, хто-що знає?
finfen
Додано: Сер 18 лют, 2026 13:17
vadymbanker
Додано: Сер 18 лют, 2026 14:18
vadymbanker написав:
В нічній час.
Це ж про "переказувати за один раз під час фінансової операції не більш ніж 10 тис. грн.", в не про банкомати.
alibob
1
Додано: Сер 18 лют, 2026 14:45
vadymbanker написав:
В нічній час.
де банкомати не вказане нічний час
finfen
Додано: Сер 18 лют, 2026 15:50
finfen написав:
Вичитав в Інтернеті
https://finance.novyny.live/limiti-na-z
... 12607.html
"Згідно з правилами Ощадбанку, у лютому передбачена гранична межа на зняття готівкових коштів з карт у розмірі 10 тис. грн на добу через банкомати." Тут все вірно, хто-що знає?
Там же написано, що типовий ліміт на банкомат 10к грн/доба, але можна підняти у Ощад24 на ГЛ до 100к грн/доба. 10к, ніби, вже 100 років типовий ліміт, що саме Вас здивувало?
klug
1
4
Додано: Сер 18 лют, 2026 16:39
Сьогодні з двох різних карт Ощадбанку однієї особи (пенсіонера) знімав сумарно 11600 грн. При цьому на моніторі банкомата писалось, що ліміт зняття 25к/доба.
WallNutPen
1
