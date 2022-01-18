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За що потрібно платити у
поліклініці: хто встановлює...

За що потрібно платити у поліклініці: хто встановлює...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:14

За що потрібно платити у поліклініці: хто встановлює...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався подробиці в НСЗУ.

Дивися повний текст За що потрібно платити у поліклініці: хто встановлює вартість.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:14

Хочется харкнуть в лицо тому, кто утверждает что налоги мы платим для бесплатной: медицины, менты, учеба, дороги, пенсии ........................................
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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