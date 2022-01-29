Олена Баженова каже, що ймовірність запровадження програми із «продуктовими чеками» в Україні до кінця цього року є досить високою.
Дивися повний текст Коли чекати на «продуктові чеки» в Україні, і скільки на це потрібно грошей - думка експертів.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 14:42
Коли чекати на «продуктові чеки» в Україні, і скільки на...
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Дивися повний текст Коли чекати на «продуктові чеки» в Україні, і скільки на це потрібно грошей - думка експертів.
Додано: Нед 30 січ, 2022 12:40
Первыми в очереди будут слуги, те у которых ни личного авто, ни квартиры.
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