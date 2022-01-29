Технічний контроль сільгосптехніки було скасовано у 2014 році.
Дивися повний текст В Україні повернули обов’язковий техогляд, але не всім.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 14:47
В Україні повернули обов’язковий техогляд, але не всім
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні повернули обов’язковий техогляд, але не всім.
Додано: Нед 30 січ, 2022 13:41
Еще одна корупционная составляющая вернулась в наше общество. Ну скажите, каким образом можно сделать техосмотр комбайну который огромный и в негабарите или плуг, или жатку, что ее надо специально тянуть на трале в контору, приглашать специалиста на каждое предприятие, или же давать взятку чтоб получить заветную бумажку. Ну вы понимаете...
Сегодня, каждый сельхозпроизводитель заинтересован в том чтоб технически его техника была исправна и правильно работала, т.к. это прямо зависит от качества урожая и скорости уборки. Снова вернулась коррупция, надо составлять петицию, подниматься аграриям, что дальше если сейчас не начать их останавливать?
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