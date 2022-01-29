У 2022 році на цю програму у спецфонді держбюджету передбачено 38,96 млн гривень.
Дивися повний текст «Власний дім»: хто в Україні може отримати гроші на будівництво житла у селі.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 10:58
«Власний дім»: хто в Україні може отримати гроші на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Власний дім»: хто в Україні може отримати гроші на будівництво житла у селі.
Додано: Нед 30 січ, 2022 10:58
Ну хорошая же инициатива, а исполнение как всегда! Что можно построить на 400к, а купить на 300к? Сумма на грани. Почему не сделать предел миллион? Сразу недвижимость становится ликвиднее, и риски невозврата низкие, т. К. она же и залоге.
Додано: Нед 30 січ, 2022 13:07
На грани чего? У отца дом в селе. Участок 25 соток по госакту (реально 30), дом 11*12, высота потолков 3,5м, 4 комнаты, кухня, столовая, санузел. Все удобства в доме. Состояние - заезжай, живи. Капитальный гараж и 2 сарая. 10 минут пешком от дома Днепр. До города час езды. За 10000 долларов не продашь.
Додано: Нед 30 січ, 2022 20:59
Re: «Власний дім»: хто в Україні може отримати гроші на...
Linkov_panel,
А в якому поселенні будинок? Якась дуже низька ціна.
Додано: Пон 31 січ, 2022 06:13
То что не можете продать ни о чем не говорит, состояние дома, расположение участка, да и собственно что за село (по Украине полно полумертвых сел, где можно купить дома за копейки).
Во вторых посчитайте хотя бы стоимость бетона в фундамент, а еще работа, опалубка, металл, доставка.
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