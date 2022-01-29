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Скільки коштуватимуть газ та
нафта у 2022 році: прогноз НБУ

Скільки коштуватимуть газ та нафта у 2022 році: прогноз НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 18:29

Скільки коштуватимуть газ та нафта у 2022 році: прогноз НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України підвищив прогноз цін на природний газ на хабі ТТF у Нідерландах.

Дивися повний текст Скільки коштуватимуть газ та нафта у 2022 році: прогноз НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 18:29

В 2021 году НБУ не предсказал стоимость газа а в этом предскажет правильно)))
mishanya9999
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Модератори: Ірина_, Модератор

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